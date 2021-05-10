讓男人血脈噴張的dirty talk怎麼說？

親愛的欣西亞妳好：一直很期待角色扮演或是性愛中的dirty talk，但自己就是放不開，也想引導老公說，請問該如何著手才好呢？

dirty talk，顧名思義就是在性愛過程中用來增進情趣跟提高性慾的話語，不過，除非妳很知道自己在做什麼，否則口中突然冒出一大串台詞，對方卻不曉得該如何接話，輕則笑場，幽默帶過，重則讓火熱的氣氛立刻降到冰點，也可能讓男人立馬消風，逃之夭夭。

因此今天欣西亞就要來教導大家如何自然地說出dirty talk，不但助性，也使得男人更為妳瘋狂！

初階：自然而然地發出呻吟

常聽很多男人在床上抱怨女人像條死魚，至於為何會像？就是因為死魚不會動，也不會發出聲音，在砧板上任人宰割，毫無反應令人性致缺缺。如果剛開始還抓不到dirty talk的台詞要領，倒不如先從聲音下手，既自然也最得聖心。一個人只要通體舒暢，就會忍不住從五臟六腑發出讚歎愉悅的呻吟，嚐到美食，會發出「嗯～～」，做SPA，師傅按壓的瞬間，會發出「哦～～」，同理可證，當妳在床上被男人的吻或愛撫撩到不要不要時，自然也會發出「啊～～」的氣音，假使妳平時礙於淑女矜持，都是緊閉著嘴巴，行使救國團最高品質靜悄悄，那麼我建議妳就敞開心胸let it go吧！不過可不是AV女優那種高八度的魔音穿腦，而是以身體最誠實的反應發出呻吟，男伴一定感受到妳的魅力而心癢難耐。

中階：據實以告的描述狀態

經過初階的呻吟訓練後，接下來就是要加入有文字的台詞。然而若直接進入天馬行空的角色扮演，天外飛來一筆「老爺，夫人就快回來了，求您放過我吧～」或是「我這個月沒錢付房租，不然以身相許可好？」容易會教男人不知所措，尤其這很考驗個人反應和彼此默契，一個沒喬好恐怕弄巧成拙。此時，妳要做的，就是「據實以告自己狀態」，或「將對方的情形進行描述」，好比：「我的底褲都濕了」「你老二好硬、好粗、好大」⋯⋯如此一來包準不會出錯。

高階：將性幻想實踐於現實生活

現在妳初階、中階通通pass，那麼高階的資優班無非是將性幻想徹底實踐，將腦海裡曾經上演的劇情發揮在床第之間。如果很怕臨時上場會落漆，不妨跟對方來個行前說明，或是小倆口平常就能聊聊讓彼此血脈噴張的畫面，以備不時之需。若想幫助兩人順利進入狀況，穿上道具服或性感內衣，視覺上已經預告故事的鋪陳，對進入角色也有加乘的效果。

最後，貼心提醒，有些人喜歡將束縛、捆綁或強暴的戲碼加入dirty talk的角色扮演中，此時，嘴巴上的「不要」很可能只是台詞，並不是真的要對方停止手邊動作，因此，設計一個安全用語有其必要，safe word跟劇情越不相干越好，像是：皮卡丘、open將、多拉A夢，都是不錯的選擇。總之，dirty talk要說得好，角色扮演要玩得盡性，融入其中是不二法門，在此預祝各位發揮創意，有個美好精彩的夜晚喲！

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