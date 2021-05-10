都會情慾故事輯(3)-忘不掉的那位鄰居哥哥

▲他低下頭親吻我，再一顆一顆的解開我上衣的鈕扣。（圖／Shutterstock）

上大學之後，因為考上外縣市的大學，父母不得不讓我在外租屋，還記得那天搬進去的時候，房東的兒子住在隔壁棟，所以也下來替我們搬東西，爸媽還稱讚他長得很氣質。

但說的也沒錯，他的確是高材生，又是房東的兒子，以後靠著租金生活也不愁吃穿，爸媽那時候很嚴格管控我的感情生活，可當遇到這樣的對象，卻也開玩笑的說要我好好把握，可我當時長的很拙的模樣，哪敢奢求什麼？

直到有一天我的機車有些問題，他很乾脆的遞了安全帽給我說要載我去上課，那時候我第一次覺得單眼皮的男生很有魅力「妳可以扶著我沒關係」他很直接的拉我手去環抱他的腰

後來他的後座就成為我的了

第一次的親密關係，說真的有點緊張，某天晚上他邀請我到他的房間看電影，一進到房間就看見他點了香氛蠟燭，桌上擺了小點心跟幾瓶啤酒，可能是怕我太緊張，當時沒想過這樣的他其實應該是老練的高手。

電影持續放映，他的手也悄悄的放在我肩膀上，後來直接伸進我的上衣裡頭

「妳緊張嗎？」他在我上面問著我

「有一點」我微微點點頭

「沒事～放輕鬆」他低下頭親吻我，再一顆一顆的解開我上衣的鈕扣

滑落我的內衣肩帶，一開始很害羞的我還用雙手遮住自己的胸部，他還是很有耐心的鬆開我的手，再親吻我的乳頭，他還說我的乳頭小小的很可愛。

第一次跟男生有親密關係的我，因為他的帶領，初嘗了性愛的美好，從緊張到舒服，甚至後面的上癮，都是跟他一起的。

甚至開始嘗試各種劇情跟玩具，還記得有一次他塞了震動器在我陰蒂那邊，我們一起去電影院看電影，他會趁電影很大聲的時候，把震動器調到最大，這樣就不會被發現，等到電影看完，我下面濕透的時候，偷偷跑進廁所來一炮，那種想叫又不能叫出口的感覺，很刺激。

有一次他問我：「妳想試試看三個人嗎？」

我說：「兩個女生嗎？」

他：「對阿」

當他提出這個要求的時候，我的內心是複雜的，我當時的認知認為性愛應該是兩個人的事情，多出的那個人應該用什麼樣的心情參加呢？抑或是「他」會用什麼樣的態度面對眼前的兩個女生？

跟他相處真的很快樂，也佔據了我大部分的大學生活，故事的最後，是我參加了那次的三人行，很明顯的我知道自己不開心，看著他插入另一個女生，讓我覺得我彷彿被拋棄，不被需要一樣，即使他之後一樣有換個套子，接著插入我，滿腦子卻想著我已經不是唯一，坦白說，是我自己暈船而已，他從頭到尾並沒有承認我們是交往關係。

可到現在，我還是忘不了他，因為他是我第一次有親密關係的男人，也是帶領我進入美好性愛的人，他懂得如何取悅女生，也很尊重女生，只是在愛情與床伴之間，我希望是愛情，只是他剛好不是。

因為，女生都希望手心的溫度來自於他的心。

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