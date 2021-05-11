房中事─窺，慾(2)

▲他胯下越來越硬挺的陰莖，告訴他接下來他想做什麼。（圖／shutterstock）

他覺得自己被冒犯了。

關於他所欣賞的畫面，竟然被另外一個男人破壞，這讓他額眉緊繃，他甚至察覺自己似乎有些青筋暴跳。

但他還是壓下了這股感受，雙眼緊盯著那層樓傳來的畫面。

他看著那個男人拿起蓮蓬頭沖澡沐浴，女人像是不知道有人入侵她的浴室一般，依舊好整以暇地躺在浴缸中，閉眼享受舒適放鬆的水溫。

他可以看出那個男人似乎有些猴急，急著沐浴的速度，伴隨他胯下越來越硬挺的陰莖，告訴他接下來他想做什麼。

這個月以來，從他開始沉迷於回家偷窺她沐浴時起，他沒見過她屋子裡出現任何男性，這是第一個。是誰？什麼關係？約砲的砲友？還是男朋友？還是……老公？

他的腦子閃過許多許多念頭，但雜思鬥不過匯聚在眼裡的景象，他腦海最後只有一片空白。

他目睹那個男人在沖完澡之後，跨入浴缸裡。他將女人的雙腿抬高，橫架在浴缸雙側，蹲跪在她腿間，身軀前傾，雙手揉捏著她飽滿的乳房，張嘴吸吮著粉色微微硬挺的乳尖。

寧靜的畫面，但他耳邊卻彷彿飄來了那個男人吸吮乳暈的聲響。

嘖、嘖、嘖……

那是唾液混合著接觸肌膚的黏稠舔舐聲。

他分明感到有些憤慨，甚至下意識地慢慢收緊了雙拳，但他的生理反應卻很誠實──他的褲襠更加地緊繃。

在這場春宮秀裡面，他的情緒與他的身體反應背道而馳，剎那，他頭一次感受到身為男性的悲哀。明明內心五味雜陳，生理上卻是非常興奮。

他望著那個女人沒有絲毫的推卻，甚至表情還有些享受著男人正在玩弄她的胸部……她微微張開了嘴，胸腔的起伏呼吸告訴他：她喜歡那個男人這麼對待她。

她的雙手環抱住男人的肩頸，手指輕按在他的頭顱上，蠕動的嘴，應該是發出呻吟的聲音。

啊……嗯嗯……

一道女性因性而興奮的氣音在他耳邊繚繞。

瞬間他感到口乾舌燥。

男人伸出了舌尖舔弄著硬挺的蓓蕾，舌頭上上下下、時而畫圈，女人的乳頭在他的撩弄下快速彈動，她加大了呼吸的力道，而他也感覺自己的體溫因觀賞這場即將上演的性愛，慢慢攀升。

那個男人在她的呻吟中將她朝浴缸上推，大腿露出了水面，他的雙手停留在雙峰上，擠壓揉捏雪白的乳房，舌尖則一路向下舔舐，滑過了她的腹部、肚臍，撓弄著綣曲的私密處毛髮，最後停在她的三角地帶。

他看見女人忍不住仰頭，閉眼大聲呻吟，呼吸擴大了腹部的起伏。

啊……快點。

她的唇形如是說。

而他知道這個男人在做什麼。

他在舔她的陰核。

才會使她如此興奮。

《下週待續》

房中事─窺，慾(1)

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