「越做越不愛？」炮友為什麼難以長久

「我不打算交女友，所以只能是約炮關係。」

看他果斷說出結論，我懷疑自己是不是不值得成為交往對象。他怎麼可以先發制人呢？像是在說「嗯，妳不要愛上我，因為我不可能愛妳」，愛上他是不會啦，但看他咬死說不會愛我，我有點不爽。

做愛畢竟是一種社交行為，重視人跟人之間的互動，炮友也是要社交的。即使不一起吃飯、看電影、不玩牽手的遊戲，旅館房間也要好好選，開車接送必須有。他在我指定的路口等我，我上車，他把手放在我大腿上，示意要吻我，我把身體靠近他，他親了我的額頭。

房間裡我躺在床上，身上一絲不掛，他的嘴唇在我肩頸親吻，沿著鎖骨往下停在乳頭，我忍不住呻吟，他用臉磨蹭我的肚臍，接著埋進私處，舌頭舔著溼潤的唇瓣，我感覺自己雙頰漲紅，柔軟的撫觸按摩陰蒂最敏感的位置，小穴貪婪地流出淫水，他用手指插入，我忍不住縮起身體顫抖，他壓著我的大腿，強勢愛撫，俯身咬我乳頭，我放聲淫叫，底下也忍不住失禁，浸濕他的手掌。

他長得高挑，壓在我身上插進來，我的臉被淹沒在他肩膀底下，我閉起眼睛，他在我裡面弄得陰道又熱又辣，那股灼熱疼痛感讓我全身酥麻，下體更加濕潤。我側躺著，縮起身體，他從後面抱著我，然後放進來，揉捏著胸部，擺起腰臀抽送；他在我耳邊呢喃，妳好美、妳頭髮好香，然後緊抱著我直到高潮射精！

每次做愛時，我都覺得他像我的情人，熱情擁吻我，仔細撫觸我的身體，直到我舒服不已，他會在我耳邊傾吐甜言蜜語。

我始終沒有暈船，因為我永遠記得他警告我的「我們只是炮友」。

做了幾次之後，他告訴我他開始和其他女生約會，我有樣學樣，也跟別的男生見面，再轉述給他聽，他意外地喜歡聽我和別人做愛的細節，也幫我分析對方是不是男友人選。

然後，我們一樣偶爾約出來做愛，只是我的心像散開一樣，無法集中在他身上了。

愛情沒這麼偉大，愛情也會被消磨。所以炮友的新鮮感被消磨光時，我覺得一切稀鬆平常。我們都可以開始下一段玩耍，或是下一段真摯的感情，但總之，我們的故事寫完了，萍水相逢的炮友，享受過對方幾次體貼溫柔，可是那種溫柔不足以撐過人生中真正的大風大浪。

所以斷了聯繫之後，我們不再尋找彼此。

內衣的一角 – 黛西 Daidai