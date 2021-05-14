穩定感情是床上殺手嗎？「有時候就是想跟不同的人做⋯⋯」

男人躺在床上玩手遊，而我躺在旁邊，想不起來我們上次做愛是什麼時候的事情。你這週有自己尻嗎？我問他。沒有啊，很累，他盯著手機螢幕回答我。他說的是事實，我們上班都很累，放假的時候，睡到中午起床，我覺得可以出去走走，回來好好做愛溫存；他通常是下午繼續睡，晚上打電腦，他說這樣才有休息到。

退一步來說，他說不定也想跟其他女生做愛。

跟陌生男人見面的時候，幸運的話他們通常打扮整齊，態度親切，衝著新鮮感，他目不轉睛地觀察我，有時就需要虛榮地接受這種目光；之後品嚐他的吻，有些人很溫柔、有些大膽激情，我褪去自己的衣服，讓他把手放在我的乳房，他掌心厚實，捧著我豐滿的胸部，嘴唇湊過來親吻乳頭。

我愛撫他勃起的肉棒，趴在他兩腿間口交，他身上的氣味很乾爽，有點像草原上的動物那樣，插進來的時候充滿野性，憑著直覺跟我做愛，每一下都頂到最敏感的地方。我放聲淫叫，他更加興奮，環抱我弓起的身體，猛力衝刺。

和我穩定交往男人，偶爾會說哪個女生漂亮之類的，我皺起眉頭要他閉嘴，然後一邊懷疑為什麼我們交往了就不能談其他人，或許我也會想提哪個對象感覺很棒，可是我們的道德共識都說，不應該跟男女朋友講這些。

「很想跟不一樣的人做愛」這種念頭和穩定交往抵觸。還記得有一個他身材單薄，做愛起來卻特別舒服，他喜歡側躺著面對面，兩人的下體緊緊結合；另一個他身材高大，把我壓在下面，臉被他的肩膀淹沒在底下，小穴被他進出又刺痛又敏感，讓我不斷呻吟；也有一次他特別溫柔，愛撫我的身體好久好久，他把手指放進去，柔軟潮濕的陰道緊緊夾著他，用力撫觸幾下淫水就浸濕他的手掌。

我不知道現在的感情是穩定，還是百無聊賴。午後我窩在他身後，耳語起想去的旅行，他閉著眼睛輕聲回應，下個月會有假期的，他告訴我。我額頭靠在他的背上，他的味道已經熟悉到我聞不到，只覺得天氣轉熱，他身上浮著薄薄一層汗水。

那個他也曾經是給我新鮮感，和熾熱目光的男人，而每一個男人隨著相處時間過去，恐怕也都像他一樣吧，有點敷衍、打著電動、假日就和妳睡午覺。

下個月的話，那我排假囉。他說好。

內衣的一角 – 黛西 Daidai