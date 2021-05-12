最後一次分手炮(8)

▲最後一次的分手炮，我真的沒有勇氣知道他是不是有別的女人？（圖／shutterstock）

那天晚上我們都沒睡好，整晚翻來覆去的，就是避開和對方面對面。我翻到外側，他就翻過來面對我的背；他翻到外側，就換我看著他的背面。

沒有人先開口說話，這該死的寂靜，讓我的心涼到徹底。

他不在乎嗎？還是他不敢問我怎麼了？

我該說嗎？我真的沒有勇氣知道他是不是有別的女人？難道情侶在一起久了，不是結婚就是分手嗎？

隔天他下班帶著一束玫瑰花回來。

「喜歡嗎？」他的表情藏著歉意，但還是刻意擠出笑容給我。我也擠出一絲笑容，收下他送的花。

這是交往到現在，第一次收到他送的花。

原來愛情要走到無話可說，才會開始有這些驚喜禮物嗎？

「還有這個。」他拿出一個網購袋子，已經打開了，我拿出裡面的黑色衣物，竟然是薄紗睡衣。

「換上它？」我問他。

他點點頭，露出好久沒看到的燦爛笑容，那是我們熱戀期常會有的表情，我總是笑說自己是被這個笑容拐走的。

洗完澡後我換上那件衣服薄紗睡衣，細肩帶跟胸前的蕾絲，三層薄紗微微透出黑色丁字褲，他放下手機走到我面前，露出興奮的神情直盯著我看。

他拉了一下肩帶，然後順勢摸過我的肩膀，再滑到我的手臂，我的汗毛也跟著豎起，肌膚馬上變得敏感，趕緊深深吸一口氣想維持冷靜，卻還是小聲地發出呻吟。

「妳這樣穿很美。」他說，然後手背滑過蕾絲薄紗下的乳尖，再用同一隻手挑了我的下巴，他的眼神變得銳利又強勢，「趴好」他用眼神示意了床邊，就轉身從公事包找東西。

心裡有一絲絲的不從，想到最近的情況，他卻只想著怎麼跟我做愛？

可是好過我們連碰都不碰彼此，他還會準備情趣睡衣，就是心裡想挽救我們的感情吧？

我走到床邊，將上半身正面趴到床上，雙腳保持伸直站立，靜靜等他過來。他的腳步聲靠近，我兩手被舉到頭上，他拿著絲滑的布料綁住我的手腕。

「你在幹嘛？」我不解他在做什麼，現在連SM也一起來嗎？

「乖，妳會喜歡的。」他用力一拉，我的兩手被緊緊綁住，兩手就舉在頭頂方向無法動彈，連想起身都沒有辦法⋯

他手掌放到我的臀部，發燙的掌心貼在我的肌膚，往上摸到我的腰間，洋裝也跟著被向上掀開，露出赤裸的屁股。

丁字褲被往上拉起，卡進我的陰部、夾在陰唇唇瓣間，只要稍微拉扯就會摩擦我的陰蒂，像是被吊在那裡的性慾，時不時的挑逗我⋯

《下集待續》

最後一次的分手炮(1)

最後一次的分手炮(2)

最後一次的分手炮(3)

最後一次的分手炮(4)

最後一次的分手炮(5)

最後一次的分手炮(6)

最後一次的分手炮(7)

Mrs.L 好攝戀人