那天之後，我開啟了下班後的第二人生。

這個團隊姑且稱為「歡愉調教小組」吧！主事者就是人稱女王的悅蓉姊，開發了我M傾向的高大混血帥哥Tim，平時在外場當店員、第一次帶領我開啟這神秘大門、偶而也會上場的奴屬性浩青弟。目前就只有負責酒吧的夥伴專注於調酒，未參與密室活動。

活動採會員預約制，因為密室只有一間，所以我也不是每天都去。因為隱密且隱私的會員制，後來我才知道還有某些名人會在這裡出沒。女王這麼說：「別看他們光鮮亮麗，其實內在壓力是很大的，有些人的心靈都生病得很嚴重了。去酒店、唱KTV、抽菸喝酒，時不時就被拍到上媒體，要不冒著風險去紓壓，要不就只能躲在家裡。有些人開始酗酒、碰毒品，最後把自己的人生搞得一塌糊塗後悔莫及。」

有個案例很特別，我在下班前收到女王的簡訊：「下班後過來一趟，什麼都不用做。」

我到了以後，才發現歡愉調教小組的幾個人都在密室裡頭，每個人坐在椅子上，圍繞著那張床。我也依照指示坐上其中一張椅子，面對著那張空無一物的床。

女王稍作解釋：「等一下會有一個男會員走進來，他喜歡被大家注視，所以請默默注視著他，但不需要有任何對話及互動。」

這是所謂暴露狂或是被偷窺時產生的快感嗎？

我靜默坐著等候，過了一會兒，有個白白淨淨斯文的男人走了進來，看起來熟門熟路就自己往床上一坐。他沒有跟任何人交談，只看了女王一眼，接著我聽到密室裡的音箱傳出一段音樂混雜著男女交合時的聲音。

雖然沒有畫面，但聽覺照樣很刺激，更有一種偷聽別人做愛的臨場感。我吞嚥了下口水，腦中不自覺地跟著聲音想像起激情的畫面。

床上的男會員則是開始解開卡其褲的釦子，脱下長褲和淡灰色的四角褲。下半身赤裸著的他微微張開雙腿，一手撐在床墊上，一手緩緩套弄著半勃起的陽物。他的目光快速掃射現場的人，嘴角露出一個滿足的微笑。

就這樣，我們圍觀著、見證著這個男人紓解慾望的整個過程。直到他濁重的喘息和呻吟和音箱裡的男女融為情慾交響樂，最後在低吼聲中射出。

空間裡的氛圍實在太真實而刺激，我發現旁觀者的自己掐緊雙手、夾緊了雙腿，屏息觀看這一切的同時，下體也不自覺地有點濡濕。男人平復了一下氣息，緩和了呼吸，在床邊櫃上的面紙盒抽了幾張面紙稍作清理。然後，穿回他的褲子。「謝謝。」這是他唯一吐出的話，就離開了密室。

原來，也有人有這樣的性需求。但他在外面試圖暴露自己的性器官以及宣洩慾望的時候，應該會以「妨害風化」的罪名被抓起來吧！但在這裡，他很安全，沒有傷害到任何人，很簡單就解決了他的需求。

（未完待續-每週五更新）

魔鬼歡愉調教(1)

魔鬼歡愉調教(2)

魔鬼歡愉調教(3)

魔鬼歡愉調教(4)

魔鬼歡愉調教(5)

魔鬼歡愉調教(6)

魔鬼歡愉調教(7)

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