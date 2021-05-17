▲每個人內心中，都有自己不可告人的祕密，找到能取悅自己的方法，是多麼幸運的事情。（圖／Shutterstock）

都會情慾故事輯(4)-在我面前「訊打」的Ｍ屬性男孩

「不知道為什麼，妳的聲音聽起來好舒服」

這次角色對調了，聲控的我這次被一個陌生男子稱讚了

「聽著妳的聲音，感覺可以睡得很好」

我在電話這頭笑了笑，還有很多害羞的話，他不敢用中文闡述，所以講了英文

「好喜歡妳的笑聲」

隔著電話，我都能感覺到這個男孩的開心愉悅

後來換我開了個新話題：「你要跟我交換個祕密嗎」

「什麼樣的祕密」

「一個沒有其他人知道的事情都算祕密，我要聽這種的」

「其實⋯⋯我是Ｍ屬性的人」

「哦？多Ｍ？我看看」

當他說出自己的人格特質之後，誘發我想要探詢答案的本能

「你現在開視訊」我的語氣帶了點命令

「我會害羞拉～」

說完之後，我立刻打了視訊電話，開玩笑地說我想看他訓練已久的腹肌，並且不給他拒絕的機會

螢幕那頭，我看見結實的腹肌，帶著金屬框眼鏡的他顯得清新脫俗，難怪時常被同志搭訕，長得太書生了啊

「怎麼辦，妳越命令我，我居然越興奮，而且不自覺照做⋯⋯」

「那你現在脫掉褲子」

「等等，我們剛剛不是在聊祕密嗎？」他推了推眼鏡，臉頰顯得有點泛紅，舔了舔自己的乾澀的嘴唇，唇色顯得紅潤，感覺是很柔軟的唇

「我覺得你現在應該有點生理反應」

「妳，妳怎麼知道」

「Ｍ屬性的人被命令都會喜歡臣服」我眼神銳利的看著視訊那頭的他

「我現在感覺好羞恥」

人前是個正經八百的健身教練，人後渴望被女王支配，多麼迷人的反差呀

「身材練得這麼好，怎麼能放過你呢，呵呵」我在螢幕這頭眼神示意，要他立即脫下褲子

他用棉被遮蓋下體，從薄被的形狀看來，他真的勃起了，這頭的我甚至都能感受到硬度，形狀太分明了

「好，你現在手伸進去開始撫摸自己，幫自己打手槍」

「什麼，太害羞了，妳，要我在妳面前打手槍嗎？」

「對呀，怎麼了嗎？手，立刻伸下去！」

他聽著我嚴厲的語氣，說他內心越來越興奮，很喜歡我這樣支配他，他甚至說過，他很喜歡看痴女蹂躪男子的Ａ片，有時候覺得這樣的自己很詭異，我告訴他並不會，每個人內心中，都有自己不可告人的祕密，找到能取悅自己的方法，是多麼幸運的事情，或許是因為這樣，他覺得我可以理解他。

我在電話這頭不斷地詢問他：「幻想我的手正在用力揉捏你的乳頭，把你捏得又紅又痛」

他一邊手淫，一邊揉捏著自己，並開始不自覺地呻吟起來，我看著這一幕，又開始說：「是不是覺得很爽？越痛越喜歡是吧，現在開始再更快速打手槍，再更用力捏自己」

我看著手速加快的他，還有已經被揉捏得紅腫的小乳頭，嘴角不禁泛出笑意

「被妳這樣看著，真的很羞恥可是又很興奮」

「喜歡嗎？」

「恩，真的很喜歡」

說著說著，他就射了，還不小心射到被子上，露出靦腆的笑容抓頭，然後天就亮了，這個晚上的神展開，讓我們之間未完待續。

都會情慾故事輯(1)-我們都只是孤單的靈魂

都會情慾故事輯(2)-對帥台客的迷戀

都會情慾故事輯(3)-忘不掉的那位鄰居哥哥

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