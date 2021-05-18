房中事─窺，慾(3)

▲他看見，女人因為極度的興奮而仰起了頭、弓起了身軀。（圖／shutterstock）

啊……喔……

他看見女人因為極度的興奮而仰起了頭、弓起了身軀，她的雙手穿插在男人濕漉漉的短髮裡，按著他的頭顱，手指甚至微微蜷曲起來，揪著男人的短髮……

她很舒服。

他看得眼眉神經抽跳，視線卻無法移開。

男人蹲跪起身子，撐高了她的雙腿，握著勃起的陰莖，臀部一挺──

女人的小腿纏著他的腰桿，男人開始前後律動，她豐滿的胸部在水面上顫動彈跳，激起陣陣水花……

他真的上了她，在他的視線之下。

在他連續一個月欣賞這副美麗的胴體之後，今晚卻告訴他，這讓他充滿淫穢遐想的女性裸體，屬於另外一個男人。

那個男人掐著她的腰肢，抽插的速度越來越快，女人閉眼吟哦的模樣佔據了他的腦海，揮之不去……

激烈的性愛讓浴缸中的池水片片濺出去，男人最後用力一挺腰，臀部肌肉緊繃收縮……

對方細微的輕顫讓他知道他達到了歡愉的高潮。

同為男性，不會不知道在做愛上達到極度酥爽的時候，會是什麼反應……

他用力衝刺之後，抽出了女人的身體，將精液射在她平坦的小腹上。

女人漲紅臉頰，雙眼迷濛，似乎還來不及反應，男人為什麼沒有射在她體內。

他從她眼中看到了一絲的失落。

她深愛這個男人嗎？想要懷他的孩子？他們的關係究竟是甚麼？會是夫妻嗎……結婚多年卻仍然沒有小孩，因此男人的舉動讓她失落了嗎……？

他的思緒閃過無數疑問，卻無解。

他看不清楚做完愛之後的男女，嘴巴之間的蠕動說了什麼。

而他此刻正慾火焚身。

雖然被另外一個男人上了，但他腦中卻依舊不斷浮現，他是如何愛撫那具使他著迷的女性軀體……

他想用水洗淨那個男人在她身上留下的體液與痕跡……

他能想像自己進入她體內的時候，她的乳房是如何因著他的抽插律動而彈跳……

他嚥著唾沫，口乾舌燥，赤腳走到浴室門外，脫下了衣物，進入淋浴間沖起冷水澡。

他不能再想了。

不，他無法停下這些想像，無法控制……

他在冰冷的水花中感受著自己高熱的體溫，一手撐在牆面上，一手握住自己興奮已久的性器。

他來回套弄自己硬挺的陰莖，臀部配合地輕輕前後擺動……

浴室玻璃門縫飄出他細微的低吟。

他想像著他將那個女人壓在了牆上，狠狠地上了她。

藉著腦海中各種意淫的畫面，滿足自己的自慰。

《下週待續》

房中事─窺，慾(1)

房中事─窺，慾(2)

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