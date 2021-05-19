最後一次分手炮(9)

他從來不會嘗試這種「禁忌型」的情趣，我們曾經討論過，但兩個人當時都開玩笑說：「等結婚生小孩，真的已經提不起性趣，那時候再來試也不晚。」

看著他專注地為我愛撫，如此沉浸的神情已經好久沒有看到了。我被他摸得陰蒂發熱發脹，濕滑的陰部像會吃人的大花，分泌有如花蜜般的淫水蜜汁，等著他進入與其纏綿。

他沒有像以前一樣急著掏出肉棒，反而低下頭用舌頭舔乾淨陰唇上的淫水，用手指爬入蜜穴，雙指摳呀摳地，來回撥弄陰道口，舌頭也沒有閒下來，又舔又壓地撫弄我的陰蒂。

淫水在他的撥弄下潺潺流出，他會將嘴貼在我的那朵花上，往裡吸出更多蜜汁淫液，吸吮讓穴裡產生震動酥麻，我的理智也被他這樣吸去，癱軟身子任他擺布。

「看來差不多了。」他說。他用沒有碰到淫水的左手解開褲頭，低腰的三角褲真不像他會穿的，但鼓起的那一包特別大，而當他連內褲也脫下時，硬挺的老二又粗又長，以前怎麼都不覺得呢？

他抓住我的腳，往他的方向拉到床邊，再抬起來放在他的胸前，老二也順勢地滑了進去。

原本腫脹飢渴的蜜穴，突然被撐大了，緊緊含住他粗硬的老二，迫切地夾了又放、放了又夾，巴不得跟他合而為一，吃進我的身體裡。

可是很快地就被他奪回主導權。

他先是眼睛閉上，發出一聲低沉的喘息，似乎對蜜穴的濕潤包夾感到十分舒服，可是男人嘛，舒服還要更舒服。

他深但緩慢地插入，再緩慢得抽出，緩慢地插入，插到最深最深的位置。

那朵花又開得更大了，更大、更大，每深深地插入一下，花瓣就再長出一圈來，蜜汁淫液又吐出了一灘，從蜜穴裡噴出來。

他好像很喜歡淫水，越多他就越興奮，笑得狂吻我的脖子跟胸口，再抓住我的胸部，像處罰一樣地往蜜穴深處撞了幾下，直到我夾起了臀部向他求饒。

這從未發生過的一切，好刺激又好陌生。

他解開了我的雙手，拉著我走到門口，站著從我後面進入，還要我大聲地叫出來。

我一開始不太想配合他，因為打開門就是其他間套房，只要有人正好回來，都可以從這個門透出的聲音聽到我的淫叫。

可是真的太舒服了，好久好久沒有這麼舒服了，而且心裡還是想被聽到，只是又莫名的擔心。

他看我扭扭捏捏，直接把房門打開留一個縫⋯⋯

《下集待續》

最後一次的分手炮(1)

最後一次的分手炮(2)

最後一次的分手炮(3)

最後一次的分手炮(4)

最後一次的分手炮(5)

最後一次的分手炮(6)

最後一次的分手炮(7)

最後一次的分手炮(8)

Mrs.L 好攝戀人