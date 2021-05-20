▲關雞封穴！疫情下，你的性生活還正常嗎？（圖／Shutterstock）

關雞封穴！疫情下，你的性生活還正常嗎？

疫情過了一年多，不知道多少人因此而分手或離婚？

住在一起的，突然多出很多時間要關在同一個空間裡，連午餐吃什麼都可以吵架；沒有住在一起的，見面也不是，不見面又心煩，連去旅館開房間都不敢，可是卻不方便帶回家來一發，這該怎麼辦？

我們都知道，性慾未必是隨叫隨到，有的人可能整天都高漲，有的人一個月也沒一天有。但一般來說，「飽暖思淫慾」這句話還是有幾分可參考性。

咦？那疫情不能出門，每天睡醒就是吃飯、睡午覺、吃晚餐，是不是也開始瘋狂打炮啦？那未必，真的未必，不用羨慕同居的情侶，更不用羨慕已婚同住的夫妻。

因為突然這麼長的時間相處在一起，每天看著對方蓬頭垢面，只有線上會議才會上身正式、下身很有事的稍微打理過，更不用說有小孩的夫妻，還要輪流陪小孩上課。

那些常常被忽略的日常，成為了每天的重心，讓彼此少了很多「空間」，連性慾發揮的空間都被壓縮掉了。

多了通勤的時間，少了辦公室的八卦，時間卻更不受自己控制，枕邊人也越看越不可愛。

性生活要正常，真的很難。

話題對象一轉，沒住在一起的人不是更慘？連翻身摸個奶、抓個屌的機會都沒有，以前靠開房間完成活塞運動的人，現在只能乖乖待在家裡。就算還是得出門上班，見面也沒有地方可以去，在外面連口罩都不能拉下來，社交距離之下，還不如回家視訊玩電愛。

這實在比過年那一個禮拜，還叫人難熬。看起來，住在一起的性生活不想被滿足，沒住在一起的人，性生活不能被滿足，難道就只能撐到疫情平息嗎？

怎麼可能呢！解法還是有，就看你要不要用。

住在一起看到膩？真的不用當灰姑娘或工具人，彼此還是能好好的

會在同住下越來越多磨擦，其實是來自突然增加的「心力付出」，突然要準備很多餐、突然發現家事分工不公平、突然覺得生活節奏大亂。

那不然就叫外送吧，家事分工趁機也可以討論好，不要一個人躺在那邊滑手機，另一個人洗完衣服又要掃地。

對方不做？那就不洗他的衣服、不做他的飯菜、不管他的作息。

忙完這些事情，換上乾淨的衣服，給自己一場悠閒的下午茶。

你要先休息夠了，才會有性慾。

他要先發現自己太懶惰了，才知道珍惜。

不同住就像遠距離戀愛，性慾高漲也得忍下去。

有性慾就不怕距離跟時間，自慰是男女都可以做的事，而這種帶著思念的自慰，反而能增進彼此感情的熱度！

那自慰前，你要回想彼此做愛的畫面，還是要跟對方來場誘惑的視訊聊天，就看你們之間的習慣，也可以趁這機會開發對方！

如果視訊太害羞，語音也是不錯的選擇。

可以提起某次很滿意的做愛場地，引導對方回想當時的場景，用假設的方式詢問「如果現在我們在那裏，誰會先開始？／要不要換另一種姿勢？／換你（我）服務我（你）好不好？」之類的，就算你們都不擅長講色色的話，這樣的引導就夠色了啦！

暫時的「關雞封穴」不可怕，可怕的是為了一時爽，搞得全家都不爽。所以大家還是乖乖在家，有炮可打別錯過，沒炮打就自己來！