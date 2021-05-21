給遠距情侶的「防疫愛愛指南」！

雙北升三級警戒的前一天，在中部的Ｃ說要返回台北的租屋處了，「想趕快見到妳」。因為自由接案，他已經WFH快兩年，不過疫情不能跑工廠洽公，還是有影響到他。我年後離職進修，在家上雲端課程，養成晚飯時間和Ｃ出門健身的習慣，兩個人都沒有被上班綁架，日子過得悠哉；後來全國疫情升溫，他沒來得及北返，我們每天視訊通話，不離家半步。

很想很想他的時候，我會傳一張裸上身的照片給他，已讀的下一秒他就打電話來了，我衣服根本來不及穿上。後來我們都把自己脫光，躺在床上，他問我要怎麼視訊性愛，我把手機放在床頭，跪姿背對著他，露出豐滿的屁股，他抓到感覺，握著自己勃起的肉棒手淫，我趴著讓他看我渾圓的胸部。

第一次和Ｃ視訊性愛就上手，後來我想，或許每對愛侶都需要「防疫愛愛指南」！

螢幕裡面看到妳，更加性感美麗！

大家都知道遠距離啟動「視訊性愛」的重要性吧！可是關於傳裸照、拍影片，裡面暗藏的慾望和危險，可以寫成另一篇長長的文章了。

對我來說，使用數位性愛可能造成危險，我覺得很難過也很不公平，好希望每個人都能享受用手機調情的美好。建議大家，不露臉、不露身體上的特殊記號、請對方承諾不能外流影像，讓你的視訊性愛更安全。

把手機立著，用跪姿，屁股不要坐下去喔，這個姿勢正面或背面都很美；或是趴著，正面可以看到垂下的豐滿胸部，背面則是門戶洞開很害羞，也是我很愛的姿勢。或者側躺，讓乳房自然放著，揉捏胸部給對方看。

拍照或是影片給自己看，可以當作自慰的一個環節。把自己的身體拍下來，或對著鏡子觀察，妳會驚訝其實自己很美麗。

文字或聲音性愛也很棒～

文字或聲音調情也很浪漫。傳訊息告訴對方，你手淫時做了什麼，是不是快高潮了；或者沒見面的時候，都在想對方什麼？想他壓在身上，想他用手指愛撫，一邊親吻一邊抽送；或是她在上面擺著腰臀，跪下來為你含著肉棒，還是趴著屁股翹高，任由你猛力衝刺還拍打臀部。

可以錄語音，把想到的都告訴他，給對方滿滿的淫聲浪語；或是自慰的時候，錄一段自己喘息呻吟的聲音，讓他好想要你。

天啊！講到這，越來越希望對方就在身邊，遠距好難受啊！

不同步也沒關係，告訴對方你的性幻想

即使兩個人充滿激情的性愛也很難同步高潮，在視訊或電愛更是困難。有的時候，你甚至自己手淫過了，對方才來訊說想你。

我總是會告訴對方，我昨晚有自慰；我把衣服褪去，裸身躺在床上，看了BDSM的A片，女生被緊緊束縛，男生溫柔舔著她的私處，把手指伸進去愛撫到她失禁，他把陽具插進去，她呻吟，被綁著的她可能不全然感到舒服，可是她把自己交給他，讓他給她高潮。

我說我幻想自己的雙手被束縛在背後，然後Ｃ進入我，結束之後，再用手指愛撫我好久。

那天晚上他也自己找了同類型的A片來看，想著我的幻想，想著我。

不同步也沒關係，分享自己自慰的美好也很棒！

以上，是我遠距戀愛的性愛方式，在不能見面的時候，希望能緩緩你們的心癢難耐。願你們也平安健康，有愛人陪著！

內衣的一角 – 黛西 Daidai