我開始喜歡下班後的第二人生，期待著自己被人們需要。終於，到了被指定上場的時候了！

女王叫我早點到場，她說密室需要準備一下，還有我的服裝和道具都得事先準備好。

我到密室後，她拿了一袋東西給我，要我先換穿上衣服。說是衣服，其實衣不蔽體，我拿起來一看，是件三點都被遮住的繃帶衣，繞脖的白色絲帶垂墜到胸前遮住兩點，從腋下穿出到背後交叉再從髖部繞至前方，最後收在鼠蹊部的地方。

除此之外，還有一副皮質手銬和一個黑色的棉布眼罩。女王要我站在貼牆的金屬欄架前面，皮質手銬一端扣住我的手腕，另一端扣牢在橫桿上，我就像是古代準備被刑求的犯人一樣。接著黑色棉布眼罩遮住我的雙眼，我只能依稀感覺到房間裡微弱的光線。

「等等今晚的會員就會過來，他不是新客，懂我們的規矩，所以妳大可放心。當然，其實我們有監視器以防萬一的，有危險隨時有人過來救妳。會員也都知道我們有監視錄影，這是確保過程中有意外的時候得釐清狀況，而活動結束後會在雙方確認之下把檔案刪除，避免外流的疑慮。」

女王的一番話是為了讓初次接任務的我放心，畢竟激情縱慾之下玩過頭難免可能造成危險，尤其是M角色的受虐者。

接著，我聽見她繞到一旁去調整了音樂的音量，她的腳步聲來到我身邊似乎又再次確認著什麼，然後聽到她的腳步聲漸行漸遠，慢慢退出了房間。

此刻，偌大的房間就剩下我一個人了。我並不知道「等待」也是某種受虐的過程，一個人的等待很漫長。維持犯人般姿勢站立的我，也需要體力。當視線被遮住的時候，只能以自己的敏銳度去感受時間的流逝。正當我覺得有點疲累而精神開始渙散的時刻，我聽見密室的門被打開了⋯⋯

腳步聲聽起來沈穩，他慢慢走近我身邊。突然，他拉扯我的頭髮，讓我不得不將頭往後仰，我感覺略為粗糙的指腹握住我的下巴，接著撫過我的脖子。他沿著我繞脖的綁帶繼續往下撫摸，我屏住呼吸。

因為看不見，一絲未知的恐懼無聲無息地爬上了我的肌膚，隨著他手指的游移，跟隨到他撫觸的地方。他的手掌在我的胸前停下，粗魯地抓捏起我的胸部，指頭隔著薄薄的布料掐著我的乳尖，帶來一陣疼痛感。我的喉頭發出呻吟，身體輕微地顫抖。

接著我感覺到金屬的冰冷貼在我裸露的腹部，慢慢移動往上，觸感我不確定是什麼，不過下一秒我的乳頭就被有點硬度的東西夾住了，是個夾子，隔著布料夾住了我的乳頭。

他一句話也沒說，清了清喉嚨。沒有任何命令和預告，我只能任由他擺佈。不久，我聽見低頻的震動聲，細微地幾乎聽不清，感覺矽膠材質觸感的東西抵在我雙乳之間，再慢慢往下，滑過了小腹。

（未完待續-下週五完結篇）

魔鬼歡愉調教(1)

魔鬼歡愉調教(2)

魔鬼歡愉調教(3)

魔鬼歡愉調教(4)

魔鬼歡愉調教(5)

魔鬼歡愉調教(6)

魔鬼歡愉調教(7)

魔鬼歡愉調教(8)

到這裡找艾姬……

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