都會情慾故事輯(5)-夜晚的Sweet Baby

男生跟女生會有純友情嗎？還是都只是曖昧的前哨戰呢？

跟Kenny的關係已經好幾個月，白天我們各自在不同的生活圈沒有交集，說好了在床上要像熱戀的戀人；沒有疫情的時候，周末就是我們探索刺激的絕佳時機，在外頭、在陽台、在賣場，隨時都能抒發慾望。

每一次親吻對方，掀起對方的衣服，體溫都快速飆升好幾度，急速的呼吸喘息，將周遭空氣快速吸光，但慶幸的是，鼻息都充斥著他很Man的香水味，在我帶著大圓耳環的時候，他總是特別興奮，都能感覺到他撞得特別賣力。

還記得剛交往的時候，Kenny說過私密處乾乾淨淨，會讓他興奮無比，後來我就固定都會除毛，讓他品嘗的時候可以得到最真實的原味。

「今晚穿這套白色洋裝想誘惑誰啊？」Kenny聞著我耳梢的味道問著我

「I’m your sweet baby」我微微補了嘴唇上的唇膏，他見狀，立刻湊過來把我唇上的口紅親掉

「不准畫得這麼美，想出去誘惑別人？？」Kenny霸道地把我的上衣脫掉，將臉埋進我的胸乳，自動的舔了起來

看他如此享受的臉龐，不禁又讓我興奮起來，陰蒂逐漸潮濕起來，我用手碰了碰私密處，濕潤的感覺讓我更加想要，我起身，脫下短裙，拉起他小麥色的結實手臂，一鼓作氣的插入兩根手指，我深深的吸了一口氣，緊密的私密處瞬間變成舒服的感覺，閉起雙眼享受這天然春藥的感覺。

豐潤的臀部與乳房，在他眼前晃動，Kenny說過這是他最享受的畫面，在他起身準備戴起保險套的時候，我拿起床邊的高腳杯啜飲了幾口紅酒，那留在口中的餘韻，就像是Kenny在我體內射出的液體，讓人又愛又恨。

「Oh,my god! I love it」我張開雙腿坐上Kenny的時候，他不禁讚嘆了我

我們牽手，我們對望，我們彼此慰藉。

結束過後，Kenny幫我點了吃的，寵溺的幫我做好一切，把餐點放在床邊桌，倒好一杯冰開水，幫我擦拭好餐具，再把濕紙巾擺在旁邊，告訴我慢慢吃，因為他知道我剛剛賣力後會很餓。

回到浴室盥洗完的我，看著鏡子中的自己，Kenny說我總是動人無比，尤其是擦了唇膏後的我，所以我總特別注意自己的唇色，穿整好之後，Kenny會特地到我身後幫我吹頭髮，他的眼神都特別沉醉，好像在告訴我，他很享受我們彼此的互動。

我的手也總是不安分地又往後摸，摸到他又勃起之後就可以再來一次，這種狀態就可以從鏡子中看到他享受插入的表情，微微皺著眉頭的神情，會讓我特別有成就感，他緊緊抓住我的乳房，把我的身軀拉近他，這樣他才能幹得更深入。

「寶貝，我要射了」

「好～」

那天晚上，在我準備要回去的時候，Kenny默默拿出一朵玫瑰花，他問我要不要當他女朋友，我笑了笑點頭，然後默默的竊喜，臭小子，終於問我了吧。

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