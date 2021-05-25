房中事─窺，慾(4)

▲女人被他壓在牆面上，雙手環繞著他的頸項，被他架高的雙腿因肉體的碰撞而在空中輕顫搖晃。（圖／Shutterstock）

「啊啊……嗯嗯……」

女人被他壓在牆面上，雙手環繞著他的頸項，被他架高的雙腿因肉體的碰撞而在空中輕顫搖晃。

他的頭顱埋進她的雙峰之間，舔舐著擠壓變形激烈彈跳的乳房……

「嗯嗯……唔……」她咬著嘴唇，身軀因他不斷地抽插而上上下下擺盪，「啊啊……快點……」

他劇烈喘息，腰桿抽送的速度不斷加快，鼻息沉重濃濁，隨後腦門一熱，下身一股熱流從性器一湧而出……

「唔。」

他擰著眉，臀部肌肉一顫一顫收縮，精液噴灑在急劇收縮的甬道內，他感受著她陰道的肉壁是如何絞纏著，像張貪婪飢渴的小嘴吸吮他的陰莖……

他射了。

「喝。」他在黑暗中從柔軟的床舖上驚坐起身。

下身褲襠黏稠的溼意讓他知道他真的高潮了。

但他沒有射在那個女人的身體裡，而是內褲上。

黏膩的感覺逼他下床清理。

明明晚上已經自慰過，但他還是做了春夢。

他早已不是容易為性夢遺的青少年，但他的身體反應著他對那個女人的渴望。

「媽的，真煩。」

他揉揉短髮，走進浴室沖洗胯下，順道搓揉清洗內褲，在陽台晾好後，從衣櫃抽了一條新的套上。

他喜歡只穿一條內褲睡覺，但是現在他卻睡不著了。

他轉頭從床上望著窗外，下方那棟樓層的位置。

燈是關閉的，黑壓壓的一片。

她跟那個男人一起同床共枕了吧？一覺好眠嗎？她是不是正享受著窩在他身旁而睡的幸福感……

他滿腦子混亂的思緒，徹夜無法入眠，當他從發呆中回神的時候，早上的晨曦刺入他的眼底，讓他知道他已為現實浪費了多少時間。

清晨五點二十三分。

他看了時鐘一眼，忽然覺得這個初起的早晨很漫長。

「至少還要兩個多小時……」

他咕噥著，猶豫了一會兒，決定先到廚房為自己做個早餐。

倒了杯冰牛奶，他煎起法式吐司。裹著蛋液的吐司在平底鍋裡滋滋作響，他不吃甜的，胡亂做成了總匯，培根、生菜、番茄片、起司片、鮪魚……

龜毛的他還擺了盤，但卻心情不佳地狼吞虎嚥。

彷彿藉由這種儀式，吞噬掉自己紊亂的情緒。

好不容易拖到了早上八點多，他換穿棉質運動衣褲，但他並不準備出去運動，今天的排休日，他打算好好運用運用。

他下了樓，走到對面棟華廈，掏了感應鑰匙進入電梯，在五樓停下。

他走到那扇大門前，內心壓抑著憤怒，按起門鈴。

他現在，就要那個女人為他開門。

《下週待續》

房中事─窺，慾(1)

房中事─窺，慾(2)

房中事─窺，慾(3)

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