最後一次分手炮(10)

▲我也很努力忍住喘息與呻吟，但抽插的摩擦聲實在太大⋯⋯（圖／Shutterstock）

從門縫可以清楚看到昏暗的走廊，可以想像這更加突顯門縫洩出的明亮，還有兩個裸體的人。

他要我面對門並扶著它，我只好緊抓著門把就怕一個不小心整個推開。但他從後面來的力道太大，我的身體不斷被往前撞，又要把門往內拉，一推一拉下體力就快不支，此時走廊傳來兩個男孩的聲音！

「這間鹽酥雞真的爆好吃的啦！」男孩A說著。

「你有沒有點雞排，他們雞排才必吃。」男孩B說著。

「欸你有沒有聽到什麼聲音？」男孩A放低了音量說，但我也很努力忍住喘息與呻吟，但抽插的摩擦聲實在太大，而且他似乎還刻意加重了力道，讓啪啪聲響更大。

他們沒有繼續說話，腳步聲也停住了，我想將門往內拉關上，卻被阻止。

然後聽到一陣很小聲的對話，接著就是急忙的開門與關門聲。看來是發現走廊盡頭的我們了。

他這次更直接把門敞開，響亮的啪啪聲射穿安靜的走廊，其中一間門悄悄地打開，一直沒有探出個人影，而我也真的性趣全沒，抓了一個空檔就抽身躲進房間。

所以，那次之後的我們並沒有更好。

他晚歸的次數越來越多，我已經失控到可以一次撥打60幾通電話，直到他憤怒地拿起電話罵了我一句髒話後掛掉，我才在家崩潰大哭。

那時候的我，連訴苦都不知道找誰。

大學跟他交往之後，生活圈幾乎都是兩人世界，大家畢業後各奔東西就更少往來，現在看著朋友開心的照片，而鏡子前的我是超過一年沒有整理的頭髮，悲慘的眼袋跟黑眼圈，想不起來上一次化妝漂漂亮亮出門是什麼時候？

這樣的愛情，真的還要繼續下去嗎？

「陳凱奕！她是誰！」誰知道我還沒找朋友訴苦，朋友先發現我的男朋友成為別人的baby。

「妳為什麼會看到！」他沒有否認，反而是惱羞成怒。

「我為什麼會看到？大家都知道，只有我一個人不知道！」我氣得將手機往沙發上摔，其實摔爛就算了，我不想跟這賤人拿一樣的手機。

我真的一度因為這支手機以為我們之間有機會恢復。在我生日前一天他提早下班，他跟我說隔天要回老家一趟，只好提早幫我過生日。

他從公事包拿出這支手機，說我手機已經好久沒換了，最近領了獎金就買給我當生日禮物。

那天沒有以前的大餐跟鮮花，也沒有感人的擁吻，更沒有床上的翻雲覆雨，但都已經足夠了。

我真的以為他隔天是要回老家，結果是要幫這女人過生日。

真的太諷刺了，怎麼連劈腿都要找跟我同一天生日的呢？陳凱奕到底是愛我還是不愛我？

而這一切被朋友目睹下來，因為陳凱奕不認識我朋友，就很放心的在生日派對上送禮、開香檳、公主抱，不知情的人都以為他們是人人稱羨的一對，就像當初的我們。

「我們分手吧。」我終於開了口。

《下集待續》

最後一次的分手炮(1)

最後一次的分手炮(2)

最後一次的分手炮(3)

最後一次的分手炮(4)

最後一次的分手炮(5)

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最後一次的分手炮(8)

最後一次的分手炮(9)

Mrs.L 好攝戀人