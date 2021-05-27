魔鬼歡愉調教(10)-完

▲閉眼感受自己被束縛凌虐般的姿態，有一種特殊的快感。（圖／Shutterstock）

我抿了抿嘴，任那矽膠觸感的東西緩緩在我雙腿之間摩擦，引起一陣酥麻感，最後停留在私處輕薄的布料外頭。

閉眼感受自己被束縛凌虐般的姿態，有一種特殊的快感，期待渴求著更多。雙腿之間的震頻，使我淫水濕潤了蔽體的布料，散發費洛蒙的氣息，吸引著他加深了力道。

「嗯……啊……啊……」我呻吟著，任受限的肢體如何扭動也是無濟於事。

然後我感覺他以渾圓震動著的前端撥開了最後防線的布料，探入甬穴之中。站立著被挑逗，腿軟了也只能顫抖。被手銬牢扣的手緊握住拳頭，我只要一甩動身體就能感覺到乳夾的拉扯，全身的感官刺激都被放大，在急促的呼吸之中達到了一波高潮。

我的眼角不自覺地滑落了眼淚，我還沒有在這種情境下高潮過。或許是發現了我的眼淚，他伸手摸了一下我的臉，然後突然拉下了我的眼罩。

突如其來的光線讓我瞬間無法適應，還沒完全張開眼睛，卻聽見他的一句驚呼：「啊？！」

我睜開眼，映入眼簾的畫面簡直令我比高潮還腿軟。那是我公司客戶的主管趙總，先前開會時有一面之緣。

世界真是小，他認出我來了？他知道我認出他來了嗎？

這時候到底該打招呼還是裝作不認識？

於是，我打算以不變應萬變，先看看他的反應再決定我的下一步。

他盯著我的臉，接著倒抽一口氣說：「乍看之下，我以為是我認識的人。但我想應該不是，我認錯了……」

我擠出一個身為秘書都應具備的職業笑容：「是嗎？我大眾臉，常常有人說我長得很像誰呢！」聲音故意裝模作樣，刻意做出與他認識的「那位」秘書本人有所差異化。

「嗯，呵呵……。雖然這也不算什麼見不得人的事，但是在這假道學的社會，很多事還是只能做不能說，最好不要被發現……」趙總挑了挑眉，用手撥了一下短髮。

無論他有沒有認出我，這句話彷彿是給彼此的一個提醒。有些事，不如心照不宣讓它變成一個秘密。我該慶幸來的不是我公司總經理，否則我可能連工作都要丟了。

趙總離開之後，我找女王聊了一下。我沒有提及今天的會員好像是我認識的人，只是問了她一些可能性的問題。

女王是這麼回應我的：「如果妳在這裡的兼差被發現了怎麼辦？妳可以等發生了再來想，也可以先想想自己為什麼在這裡啊！要或不要，都是妳自己的選擇。我相信每個人都有自己隱私和秘密的一塊，最重要的是妳的自我意識。妳如果很在意別人的評價，或者因為別人的評價而影響自己認同的價值，可能就不適合這樣的兼差。」

這個問題我需要一點時間想清楚，因此暫時維持著白天上班族、晚上受虐奴的雙重身分。至於趙總呢，經過幾週後他來我公司開會，在我們眼神對上的那一刻，我隱約覺得他的表情帶著一種調皮的笑意。

誰，會是下一個魔鬼調教我的人呢？

（全文完）

魔鬼歡愉調教(1)

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