▲因疫情一起宅在家，他在WFH視訊會議，我在桌底下為他口愛！（示意圖／Shutterstock）

他的WFH視訊會議，我在桌底下為他口愛！

宣布雙北升三級那天，友Ｅ打包行李到男友家，避免不必要的移動，所以從現在起同居，直到解禁。

他們都是傾向不要同居的類型，害怕太早看到對方跟自己習慣相衝的地方，距離產生美感，她偶爾會在他家過夜，但真的很少，通常約會完她會回家。可是疫情帶來的焦慮，讓他們覺得一起宅在家比較好，吃食方面有時下廚有時外送。

那天男友要和客戶視訊，時間是下午兩點。大概一點四十五分的時候，他們還在床上親吻，他的肉棒勃起，頂著她的身體，捧著她的胸部吸吮乳頭，她忍不住呻吟，要他趕快插進來，他看一下時間，說開會完再做，然後起身穿襯衫梳頭髮。她裸著身體看著他，說要陪他開會，他說好啊，靜靜待著沒問題。

她拉了張椅子坐在他電腦對面，他笑了，「穿上衣服啦」他說，不要啊我等你，她把乳房靠在桌上，他說這樣他會一直很硬，接著就把鏡頭打開。要是他們看到妳，妳要自己負責喔。她點點頭，聽他開始報告提案。

工作上的他很少笑，解釋完自己的提案，在聽對方回饋，當對方提一些不合理的要求，他看向她那裡，她對他做鬼臉，在客戶冗長的談話中，她離開位子俯身趴著，爬到男友的腳邊，把臉枕在他腿上。他偷偷撫摸她的頭髮，看起來還算喜歡她的主意。

她愛撫他的陽具，他漸漸有反應，慢慢鼓脹起來，拉開拉鍊，幫他掏出硬挺的陰莖，他摸著她的臉，她張嘴含住飽滿的龜頭，溫柔吞吐起來。

一開始他們都很投入，至少在她聽來視訊那頭的聲音變模糊，只感受到用舌尖舔他最敏感的地方時，也刺激濕了下體。直到男友的聲音出現，她才回過神；他回答問題，引導對方讀資料，她加重吸吮的力道，前後擺著頭部，突然深深頂進喉嚨，停著感受自己快要窒息，才退出來呼吸。

她聽見他長呼一口氣，在忍耐不被底下「小頭」牽著走。他伸手揉捏她的乳房，玩弄奶頭，她打開雙腿，手淫給他看，他只能用點餘光，知道她在他底下做什麼，接著若無其事告訴客戶，在第三季完成整個案子沒問題，公事講完了，和客戶閒聊，她握著他的肉棒幫他打手槍，等著他結束。

終於，聽見客戶掛掉視訊，他闔上電腦，立刻把她抓起來，她跨坐在他身上，讓他進入她；妳剛剛太調皮，他在她耳邊說，然後親吻她的耳後。

這大概是她沒料到的同居驚喜吧！

內衣的一角 – 黛西 Daidai