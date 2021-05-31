都會情慾故事輯6-跟男友的FaceTime

▲我決定要打個FaceTime給他，響了一聲之後他馬上接起來，在視訊畫面這端的我，穿著布料非常少的性感睡衣。（圖／Shutterstock）

疫情的關係，大家都開始紛紛WFH，也越來越常看見，有人哀嚎跟另一半遠距的發文，我很幸運沒這個困擾，同居的我們，很幸運的能窩在家，通常我喜歡在男友工作的時候，像隻小貓一樣偷偷跑到他身邊撒個嬌，再把衣服脫光光，然後他快受不了的時候，順手幫他口兩下，他深呼吸想克制住慾望的時候，再深喉嚨一番，正當他要撲倒我的時候，趕緊把衣服穿上溜出房間…

「欸妳不能這樣，太壞了吧」後方傳來男友的哀號

「你正在上班時間，可別想亂來啊」

「我不管，妳給我過來」

然後我就被男友抓回床上處理了。

這樣我就達成我的詭計了，成功被上了，最喜歡看他把床幹到搖晃的樣子，好像真的很賣力，對了，還有他快速擺動腰部的動作真的性感死，我時常對他說他的人魚線千萬不能不見，那可是餵養我的精神糧食。

一同關在家已經兩個星期，為了以防看對方看到膩，我提議同屋不同房的生活模式，這樣才能保有新鮮感，男友也一口答應，才剛分開的第一個晚上，他就忍不住來敲我的房門，說是想要抱抱睡，我當然沒答應他，反而傳了訊息向他道晚安，隔天一早他看見我用著楚楚可憐的眼神說我真的太狠了，我摸摸他的頭說：「寶貝，我們還要練習兩天喔」

對於每天都需要親密接觸的男友來說，無疑是個酷刑，明明女友同住一個屋簷下，卻還拒於門外，可對我來說，保有一定的距離會有美感。

分開睡的第三個晚上，也是準備要結束不同房考驗的前一天，男友傳照片給我哀怨說他已經脹到一個不行，可能這時候我隨便傳個性感奶照給他，他都可以打好幾發的那種，然後再傳個楚楚可憐的自拍照說他真的很想要一起睡。

我決定要打個FaceTime給他，響了一聲之後他馬上接起來，在視訊畫面這端的我，穿著布料非常少的性感睡衣，裡頭的內衣是那種只能遮住奶頭的細比基尼，根本就是A片女優拍片的穿著。

「寶貝我來幫你了」甚至我還偷偷畫上淡妝，想要逼死他的小傢伙

「妳今天太美了吧，妳是逼我拿鑰匙打開妳房門吧」

「不行喔！我們說好要遵守遊戲規則的」我故意在鏡頭這端拉一下肩帶，渾圓的乳房抖了幾下，他看到之後深深呼吸了幾下，一隻手就消失在鏡頭裡，應該是下去偷偷摸了

我把手機架好，走到後方，側身翹起臀部，再對他拋個媚眼，讓他欣賞獨家的直播，然後嬌嗔個幾下…

果不出其然，他開始敲著我的房門，喊著他快不行了，趕快打開讓他進來

而我也心軟了，打開了房門，看見一個裸上身只穿著內褲的男子站在那，一進來就是脫掉我身上的衣服，再把臉埋進我的胸裡，伸出舌頭猛舔，揉捏我的翹臀，他一直說我太壞了，但也覺得自己太幸福了，在這個疫情嚴峻的時代，我們還能窩在一起瘋狂做愛，讓他覺得生活也沒那麼糟了，然後這個房子就充斥著呻吟聲跟打鬧的笑聲。

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