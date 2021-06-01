開啟身體情慾的Wi-Fi密碼：94zj3（愛撫）

▲事實上，想要享受高品質的性生活，前戲的引導是需要學習、講究技巧，還要相互交流才能熟悉女性身體的性愛語言。（示意圖／Shutterstock）

文／性福導師 朱瓊茹

對多數的女人來說，燃起慾望的仙丹妙藥就是「前戲」了。然而有七成的女性表示，前戲剛開始時，伴侶都會先摸胸部接著私密處再來就是插入式性愛，因此認為愛撫就是進行插入的前奏。雖說如此，令我感到訝異的是，有六成的女性曾有過性交疼痛的經驗，大多是因為調情技巧不足，陰道不夠溼潤，加上對方急著插入導致。因此，男人對前戲的認知好像只停在「三點服務」-嘴、胸部、私密處，一招用一生的概念。事實上，想要享受高品質的性生活，前戲的引導是需要學習、講究技巧，還要相互交流才能熟悉女性身體的性愛語言。

之前有位日本性學大師亞當德永研發一套「緩慢性愛」掀起當時一陣熱潮。他強調愛撫可從周邊敏感帶開始，並循序漸進到性敏感帶如：頭髮、臉、耳朵、脖子、手、背部、腰部、腿部等等，利用手指指端輕柔、畫圈滑動、緩慢的方式觸摸，方能開啓女性的性感腦，讓她放鬆、愉悅的享受。這猶如吃了日式懷石料理，上菜順序先從開胃用的小菜（口感清淡清新）→主菜（烤製或煮製魚肉類）→口味重的醃製蔬菜→餐後甜點（水果），使口感層次豐富，被日本人視為飲食界的藝術品。所以你只要懂得添加創意、善用技巧就能點燃女人即將到來的慾火，讓性愛更銷魂。

現在，跟著導師一起學習、探索、練習以下的愛撫技巧，讓伴侶感受到你的認真與深情。

愛撫技巧重點教學

手掌：畫圈滑動、輕揉、輕捏

指腹：輕拂

指甲：輕刮、輕搔

節奏：宜緩慢忌快速（太快會讓對方感覺癢，比較像是玩樂）

上半身撫觸：

1、臉、頸部

因區域的關係範圍較小，可以運用2-3支手指的指腹以「畫圈滑動」的方式進行愛撫。

臉頰→邊畫圈邊親吻嘴唇，讓她感受到甜蜜的滋味。

耳朵→將雙唇接觸她的耳垂，親吻、輕咬、吹氣，帶來輕盈的酥麻感。

唇→指尖向下沿著唇線輕拂，再用舌尖滑過唇線，來回挑逗。

頸→畫圈、上下輕拂，反覆數次。注意力道不可太輕太快，否則會有搔癢感。

2、手部

此處可先以手掌輕柔滑過整個手臂，來回撫摸；接著注意皮膚皺摺處、手心區域可變換模式，運用指腹畫圈方式進行。這麼做，你會驚奇女人的反應是如此新鮮、有趣。

3、背部

背部→剛開始可以利用指尖（注意指甲）輕撫由下往上，來回S型遊走，接著手掌輕壓畫圈按摩的方式滑動，讓她感受不同撫觸的變化，興奮到忘我。

4、腹部

肚臍→運用一指的指腹畫圈刺激。

下半身撫觸：

腰部→腰部尾骨與薦椎之間的區域被稱為性能量製造區，能夠提升性能量的敏感帶。這部位可用指腹螺旋式或「∞」方式愛撫，也可交互運用取悅她。

5、臀部、腿部

臀部→可嘗試揉捏的方式愛撫，接著來點小刺激輕拍打的方式，讓她出其不意，說不定她會愛上這種舒服帶點微疼的麻感。

肛門口→肛門周圍的皮膚含有豐富的末梢神經，可利用指尖劃圈式的撫觸，讓她激起一波又一波的快感。

腿部→溫馨提醒：大腿內側、膝窩處是女人的敏感帶。只要溫柔地愛撫都可激起女人對性的渴望。

記得，運用上述的手愛技巧時，千萬不可以操之過急，你的態度與反應都會影響對方，就像籃球場上主要進攻的前鋒要能理解防守，你必須對你看到的情況立即作出回應。如果女人要你緩慢、輕柔一點就要這麼做，否則她的情慾會因此中斷。所以要成為愛撫高手，最重要的關鍵就是「不疾不徐，不停練習」，帶領對方體驗更多性愛樂趣。

本文授權自 相性幸福