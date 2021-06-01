房中事─窺，慾(5)

▲她沙啞慵懶的嗓音敲入他心底，莫名讓他怒氣下降了幾分。（示意圖／Shutterstock）

叮咚、叮咚、叮咚……

他的手指煩躁地連續按了幾次，顯現出了他的沒耐性。

叮咚、叮咚……

他又按了一回，靜待三秒鐘，發現依舊無人應門，手指準備再按壓門鈴時，一個女性穿著睡衣，頂著蓬鬆亂捲微翹的頭髮，終於來開門。

她一臉惺忪睡眼，蹙眉不耐，似乎也有了被人打擾了的怒氣。

「是誰大清早……」

她沙啞慵懶的嗓音敲入他心底，看見她的睡衣居然是可愛的上衣下褲、成套的小熊維尼，莫名讓他怒氣下降了幾分。

是可愛睡衣，不是性感睡衣，很好。

「不好意思，打擾一下。」

女人睜大了眼，「房東……先生？這麼早來拜訪請問有什麼事嗎？」

「突擊。」他瞥著她，「這是簽約時說好的，不介意吧？」

女人愣了三秒鐘，往後退了一步，讓他走進屋子。

這是一間小坪數的公寓，但廚房、客廳、衛浴、陽台、臥室一應俱全，全新裝潢，是小資族的最愛。

他踏入了他心愛的房子，開始找尋那個男人的足跡。

「搬來住得還習慣嗎？」他邊問著，邊在客廳與廚房遊走。

「還不錯，大樓也有警衛，感應電梯，還有公共設施，無可挑剔，我很喜歡，也很感謝房東先生你租給了我。」據說當初看房時，有很多組房客來看，但他最後挑了她，理由是因為他想租給單身女性上班族，房子比較好照顧。

她的回答沒有真的傳達到他的腦海，因為他找不到那個男人的蹤跡。「妳一個人住？」他忍不住問。

女人先是一愣，而後噗哧笑出聲來。「這問題好可愛喔！這不是當初你讓我簽約的理由嗎？說不想要小夫妻、男女朋友同住，男性的話怕習慣差，學生怕吵容易被鄰居投訴，所以最後……你選擇女性上班族，租給我嗎？」

他回過身來，注視她，「妳真的……一個人？」

其實他想問的是：妳真的單身？但話到嘴邊卻說不出口。

「是啊！房東先生是怕我帶朋友回來住嗎？」她撥了撥頭髮，索性將陽台、臥室、浴室的門都打開了，讓他探看。

她的光明正大反倒讓他有些不好意思。

高大的他瞟了眼全景，確定沒有任何男性的蹤跡之後，他朝她點點頭，「不好意思，打擾了。」

他走到門外，女人朝他客氣地微笑，「房東先生還有任何問題嗎？」

「嗯。」他隨口應聲，然後給出了答案。「妳的睡衣很可愛。」

挺俏的雙峰在襯衫下勾勒出若隱若現的弧度，伴隨著她走動乳房微微晃動，這景象幾乎消除了他所有怒氣。

轟！

女人臉頰瞬間漲紅，倉皇地關上了大門。

他忍不住對著門微笑。

看來，早上突擊還是有收穫的。

他終於近距離看見她不穿內衣的樣子，雖然這是意外。

至於昨晚的那個男人……難道是他眼花、出現幻覺嗎？

《下週待續》

房中事─窺，慾(1)

房中事─窺，慾(2)

房中事─窺，慾(3)

房中事─窺，慾(4)

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