走出無性婚姻的困境！先練習愛撫和挑逗

▲在疫情三級警戒期間，時間突然一下變多，平時沒做愛習慣的老公老婆你看我我看你，寧願吵架也不願滾床單。（圖／Shutterstock）

欣西亞老師：我想請教你，是什麼情況或什麼問題會造成夫妻或情侶間無性生活？我和我老婆在一起兩年多了，感情一直都不錯，唯獨做愛的次數不超過十次。我初期都會主動，但屢屢被拒絕之後也不願再提，這話題也成為我們的禁忌。因為愛她所以我可以忍，也不想背叛婚姻，妳可以給我們一些建議嗎？

所謂無性婚姻，很多人都以為是「歸零」才算。然而在性學裡，只要一年跟伴侶做愛不超過十次，便已經符合資格。以如此的準則來看，等於每1個月～1個半月就必須開機，現代人生活步調繁忙，假日夫妻聚少離多，達標的大有人在。不過，在疫情三級警戒期間，時間突然一下變多，平時沒做愛習慣的老公老婆，你看我我看你，寧願吵架也不願滾床單，距離床上娛樂仍舊遙遙無期。

究竟是什麼情況會造成夫妻或情侶間無性生活？

最直接的答案就是兩人沒有「養成習慣」。苦主的案例其實是很常見的情況：其中一人性致缺缺，求愛的一方屢次被拒絕後，久而久之便失去動力，宣告放棄，因為不想再自討沒趣。我所接觸的個案中，也有「因為深愛對方，不想勉強他做不想做的事」而不再主動，希望對方「想做」的時候再來找自己，問題就在於對方永遠沒有「想做」的時候，房事就這麼無預警取消，一晃眼數十年已過去…。俗話說：習慣成自然。男女間因為上述或各式各樣緣由，做愛習慣沒有養成，等到要發生時變得尷尬卡卡，然後「敵不動我不動，妳不提我不碰」，下場當然只能歸零。別以為「被拒絕」是男人的專利，也有很多女人是百般撩撥也不被老公撲到的，只能說無性生活不分男女。

那該怎麼辦？若考慮接受性諮詢，夫妻雙方都要一同參加，成效才會事半功倍。若只有單方接受（通常是想改善現況的人會願意接受諮詢），就算有專家介入，我們也很難知道對方不想開機的背後原因或難言之隱。

若想自行努力看看，我也有幾點建議告訴大家。首先，當然是進行溝通，跟對方誠實說出自己內心的感受，共同討論是否有解決辦法。這步看似簡單，其實也有難度，因為一沒說好，要嘛造成雙方壓力，要嘛讓對方更為排斥，如果有達成共識，要在生活上落實，也需要超高的執行力和執行意願，假使欠缺，很容易又打回原形。

所以，「先求有，再求好」是不二法門。性的形式包羅萬象，不是只有「抽插」才叫性愛，由擁抱、親吻、愛撫組合成的前戲以及挑逗都是性愛的一部分。很多時候，「感受性交壓力」是造成不願做愛的主因，也許可以和對方約法三章：不會插入，只要感受彼此體溫和愛撫即可。當她（他）卸除心防，不擔憂性交可能帶來的壓力而有所顧慮，才可能全心投入前戲，擁抱挑逗帶來的性興奮，性慾望才能源源不絕自然發生。此時，就算想要性器相接，也請戒急用忍，先用手或口讓彼此得到高潮，多專注在性挑逗的練習，才有機會化解困境。

切記！羅馬不是一天造成，冰山也無法在一日融冰，要解決無性生活，循序漸進是必要手段，先求雙方願意讓你上下其手而不反感，讓你親吻全身而不排斥，甚至有被情挑的顫抖之感，那麼重拾有性生活那日才指日可待。

欣西亞和Shane Youtube頻道

網路藝人欣西亞和shane

欣西亞粉絲專頁

敬請支持欣西亞2020新書

《我要的歡愉你該懂！欣西亞兩性大膽說》一起Make Love Sexy！

【看更多請到博客來】