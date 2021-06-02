5個「滿足女人」內心渴望的床上密技！貼身愛撫、極致高潮、情趣寶物…

文／柯夢波丹

大多數的女人內心對床上都有一定的渴望和想像，但不一定說得出口。來看看能夠滿足女人內心渴望的5個小密技吧！

一、時間和注意力

標題看起來像是在講廢話，但這兩個要素絕對是美好性愛的基礎！性愛教母蓋爾・克勞德（Gail Crowder）建議，對於任何類型的性愛，沿途的「風景」絕對比抄捷徑來得更加愉悅。「從頭開始，一直到腳趾。女人真正達到性高潮需要10-20分鐘，因此擁有耐心的伴侶可以幫助我們體驗性滿足。」

二、無私互動

婚介公司Select Date Society的高級副總裁約會專家Jaida Pervis說：「女性想要一個伴侶重視她的需求與愉悅感」。「成為一個無私的愛人的偉大之處在於，另一半也想無私的回報。」 （雙贏局面，無論感情還是肉體上都是。）

三、安全感

臨床性學家Cain Joyland表示：「性愛並不總是完美的，偶爾會發生意外，例如抽筋，月經，尖叫，手機嗡嗡作響……等等。所有事情都很普遍，看起來也很尷尬，但是女性希望在性愛時有安全感，知道發生的一切都是被接受並不會被批評的。」

四、多變而有趣

沒人願意整夜維持同一個姿勢。無論是開發新的體位，道具還是服裝，新穎的性愛都能激發大腦的動力。Sweet Vibes的認證性學家Tyomi Morgan建議可以玩更多的遊戲，嘗試不同的體位，在家裡的不同地方做愛，或使用一些道具。原因是：「對於處於長期伴侶關係中的女性，或者如果他們一直與同一個人發生性關係，在相同的地點用相同的體位做相同的動作會讓性愛變得乏味。」

五、愛的抱抱

有時想面對面的來個大熊抱，有時想依偎在對方的臂彎當隻小家貓。儘管這些偏好因人而異，而且因每種情況而異，但最好可以問問另一半。只是一句簡單的「抱抱好嗎？」可能就在這時能夠讓兩人之間的情愫更加升溫喔。

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