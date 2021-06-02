最後一次的分手炮(11)

▲那就讓我最後一次擁有他的身體吧。（圖／Shutterstock）

「我們分手吧。」我終於開了口。

演唱會的票都搶到了，住處也才剛續約，那些跟他綁在一起的事情，都還存在著啊，可是我不想再跟他綁在一起了。

「對不起。」他說完就跪在我面前。

「對不起？對不起？就只有一句對不起？」我氣到身體顫抖著，眼淚止不住地掉，他起身要抱我，被我狠狠地推開。

「不要碰我！不要用抱過她的手碰我！」我跌坐在地上，分不清心痛跟跌倒的疼痛，撕心裂肺地哭著。

就算我已經看到照片了，但還是承受不了他在我面前默認這件事。

「不要這樣好不好？先起來好嗎？」他硬是抓住我的手臂，我掙脫不開就咬他的手，他哀叫了一聲但沒有閃開，硬是把我整個人抱起來。

「我沒有不愛妳，妳對我來說還是很重要啊！」當時我應該被愛沖昏了頭，聽到這句話竟然覺得很感動，抱著他繼續哭，他也輕撫我的頭安慰著我。

「只是…我覺得相愛好難喔。」他說的時候手還繼續拍拍我的頭，可是我卻覺得他突然離我好遠。

靠在他的胸口可以聽到心跳很快，衣服還是熟悉的香味，為什麼心卻變了？

「為什麼我們不能回到以前的樣子？」我脫口而出心中的疑問，我真的不懂啊，為什麼不能回去？為什麼不能繼續走下去？

「我們都試過了，不是嗎？」他說。

「演唱會，還是一起去看，好不好？」我想再多給彼此一點時間，或許還有機會…

「就當那天，是最後一天，就讓我們，再試一次，好嗎？」此刻我們坐在一起挑的雙人床上，兩個人眼眶都是淚，緊緊牽著對方的手。

「我還想親妳。」他看著我的眼神好陌生，我好像沒看過他這麼難過。我伸手摸了他的臉，他摟住我的腰，這一吻好用力，嘴唇緊緊貼住，直到我們都快不能呼吸才分開。

我們看著對方，同時往後挪動躺到床上，這種不用說話的默契，是因為還有愛嗎？嘴唇又貼在一起，這一吻會不會是最後一次了？

那就讓我最後一次擁有他的身體吧。

我們吻著彼此，他親我的臉，我親他的下巴，臉頰跟臉頰之間的摩擦生出更多慾望，四隻手快速地脫下自己跟對方的衣物。我的意識很清楚，可是卻無法控制身體，身體像是自然反應般開始接觸他的肌膚，乳頭在他的舔舐下變得腫脹，全身肌膚都隨之緊繃敏感。我將腿跨在他的身上，他扶著我的屁股讓我們的下半身靠得更近，勃起的老二摩擦我的陰唇，他的手繼續揉捏我的胸部，而我一邊感受著心碎，一邊享受著愛撫。

「幹我。」分手什麼的，我不知道能改變多少，但現在就這樣吧，就好好地做一場愛吧…

《下集待續》

最後一次的分手炮(1)

最後一次的分手炮(2)

最後一次的分手炮(3)

最後一次的分手炮(4)

最後一次的分手炮(5)

最後一次的分手炮(6)

最後一次的分手炮(7)

最後一次的分手炮(8)

最後一次的分手炮(9)

最後一次的分手炮(10)

Mrs.L 好攝戀人