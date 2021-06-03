好想知道！這段時間「情趣用品的銷售量」是不是大增？

▲舒服是妳自己給的，不是男伴督出來的。（圖／Shutterstock）

非必要的社交活動都取消了，連我身邊的玩咖也紛紛關在家玩遊戲，就怕不小心的「連結」，給自己找上大麻煩。

於是我最近幾乎每天都會收到一則跟自慰有關的私訊詢問！

從來沒有這麼密集過啊，看來大家都有乖乖待在家裡不亂跑，連不同住的情侶都忍著，實在好典範。

但蘿拉我沒料到的是，這麼多女生不敢摸自己的小穴啊？完全不敢摸的佔了約三成，可是這三成中都有過性經驗，真正沒有性經驗的在另外的七成裡，有趣吧？

看到這裡的妳，如果剛好也有些抗拒「深層觸摸」，能接受男伴的進入，卻不敢用自己的手指進入，接下來的內容妳一定要看下去。

首先我們要知道女性自慰的重要性───「舒服是妳自己給的，不是男伴督出來的。」

什麼G點高潮、潮吹，在謎片裡面看起來都是男伴激烈的行為，女生半推半要的情況下發生，但那真的都是演出來的！

在逼近每一種高潮前，妳一定多少會產生「天啊我不行了！」的特殊感受，而牙一咬撐過去，高潮就這麼來了。

只是謎片中，妳確定男伴真的都知道對方的舒服程度到哪裡了嗎？女生臉上有寫百分比嗎？當然沒有。

所以那個爽度的百分比在妳心裡啊！只有妳知道啊！

如果妳不懂得適時握有主導權，一個不小心是會受傷的，畢竟男伴也不知道妳哀哀叫是痛還是爽？

那在性愛的過程中，知道自己舒服的百分比跟主導權，又跟自慰有甚麼關聯呢？

有些人真的都感覺不到那個百分比，可能太專心在對方的反應，又或是擔心自己的表情好不好看，甚或是「我現在該叫嗎」？

百分比就像投入度，越投入數字才會上升。投入的原因不完全在對方的技巧跟尺寸（我說過了尺寸真的不是絕對），是妳對身體的放鬆程度，還有打從心底喜歡性愛。

因此，自慰會是在最低的「外在因素干擾」下，最容易練習感受舒服和放鬆。

講了這麼多，自慰不只是滿足生理需求，也是能帶領妳得到更美好的「雙飛」先修班啊。

但是，又有很多人沒辦法像蘿拉，我有印象以來，對於摸自己下體完全不覺得骯髒或奇怪，總覺得好像不屬於自己身體的一部分，又或者摸了會不會開啟無法控制的慾望？變成餵不飽的慾女？

那真的是妳身體的一部分，而且很乾淨。

再來性慾這種事確實會因為「開發」改變，但這沒有不好啊！自慰多簡單，只要挑一個妳安心的環境與時間點，關閉所有可能干擾妳的來源，點上香氛蠟燭，雙手洗乾淨，兩腳打開開，中指無名指合併後用最前端輕輕撫摸外部，再用很輕的力道畫圓，直到妳身體感到發熱，再隨意觸摸輕撫會使妳感到舒服的部位。

當妳指尖沾到色色的液體，順勢滑入慾望的小洞，只要深入指節前兩節，指尖往上、往外摳，或任何能使妳舒服的角度，這就是多麼美好的自慰啊！

乖乖在家配合防疫不出門，男友炮友各個都暫時不見面，不如就自己玩自己吧！

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