閨蜜的秘密：她的男友和我發生了關係

我看著她在IG上放了幾張放閃的合照，默默地按下那顆愛心。她是我高中同學，也是我的閨蜜。戀愛的時候和我分享心情，失戀的時候抱著我哭，要我陪她怒罵那些糟蹋她真心付出的壞男人，再叫我趕緊介紹新男友給她。我曾經在她戀愛的時候提醒她，那個男人好像不是那麼值得信賴，但愛情鬼遮眼的她，根本聽不進任何一句話，有次甚至對我說：「妳不要因為自己單身，嫉妒著我的幸福好嗎？」

閨蜜的友誼，有時候比不上男人能給她幾分之幾的愛情。我開始學著閉上我的嘴巴，就陪著她度過那些酸甜苦辣。她的現任男友我也認識，是我大學時候的學長，多年不見，看他的照片身材練得精實，外型更為時尚，學生時代靠的是才華，現在卻多了點成熟的魅力。其實嚴格說起來我也算媒人，雖然沒有正式介紹他們兩個人認識，但是透過社群和IG上面公開的互動，慢慢產生了連結。兩人私下聊我都不知道，約會了以後才告訴我。

慢慢地，在我們的閨蜜聊天之中，她口中的「妳學長」就變成了「我男友」了。她男友約我的那天，我以為她會一起來，她男友還提醒我：「我有事想拜託妳，所以妳要先到。」是要企劃生日或者情人節的驚喜嗎？當時我那麼想。

但那天，我的閨蜜卻沒有到。

我一個人在學長的家裡，吃著他準備的美食、喝著他典藏的紅酒。迷濛之中，我被壓在學長身下，在他的沙發上。

「妳為什麼不交男朋友？妳知道以前在學校的時候我就蠻喜歡妳的……」

「欸？」

他的行為和我有沒有交男友這件事一點關係也沒有，而且我不是沒聽說過他的風流韻事。

「那個……」我推了推他的胸膛，試圖讓他清醒一點，希望他意識到他不是「我學長」而是「她男友」。

「沒關係啦！妳不說，我不說，誰會知道呢？妳身材好好，我早就想要上妳了……」

然後，我裝作自己有點醉了，任他上下其手。他倒不是真的精蟲衝腦失去理性，因為竟然還記得戴上保險套才往我體內挺進。我沒有呻吟，也沒有回應他，我就完全當作自己既無法拒絕、也無法抵抗。

結束之後，他在我臉頰上親了一口，還想再溫存一番，在我耳邊說著：「一起去洗澡？」

我搖搖頭，慢慢推開他，開始穿回我的上衣、內衣、內褲、牛仔褲。

「幹嘛急著走？她不會來的！我今晚根本就沒跟她約。」學長以為我擔心的是被閨蜜發現我和她男友做了。但事實上，我一點也不擔心。

「我警告你，你最好找個理由就趕快跟她分手！否則我會告訴她，你把我拐來你家還性侵了我！」我回給他一個不露齒的微笑，頭也不回地離開他的住處。

就像過去每次的劇本一樣，我在IG上看著她換上了黑畫面又再次失戀，我默默地在她哀傷負面的動態下方按下那顆愛心，看著那顆愛心瞬間變成紅色。最近她應該會經常找我尋求安慰吧？我也準備繼續扮演好閨蜜的角色。

我在內心期盼著，她有一天會對所有男人失望了。

她終究會發現一直陪在她身邊的我，其實才是對她最重要的人，一直維持單身等待著她。

這麼忠誠，

這麼癡心，

這麼久。

到這裡找艾姬……

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