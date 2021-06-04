▲這兩週WFH，她勉強自己每天做點運動，洗澡時刮好體毛，保養品要擦。睡前打開交友軟體，把每個好看的男生都丟進like名單，越多越好，多多益善。（圖／Shutterstock）

交友軟體和寂寞的你：「疫情之後……我們再愛愛吧！」

她覺得在大疫時代單身有點辛苦。

畢竟要維持社交距離，疫情好一點時，她四處約會也約炮，沒定下來。她戴著口罩，用眼睛跟對方示好，到餐廳裡點好餐才拿下口罩，對方睜大眼睛打量她的長相，她很不自在；吃過飯，對方說要不要去休息，又一個約炮的。她也不是不能接受第一次見面就做愛，只是她更想談戀愛。

這兩週WFH，她勉強自己每天做點運動，洗澡時刮好體毛，保養品要擦。睡前打開交友軟體，把每個好看的男生都丟進like名單，越多越好，多多益善。

她驚訝於交友軟體的生態沒什麼變化，大家打類似的自介，聊很像的話題，差異只是不能見面。也有人跟她要裸照。很想要的時候，她拍了胸部和濕潤的下體給對方，激情一點的話，也拍過自慰影片。做完這些事，也和真的做愛一樣滿足，但隨後又很怕影像外流。

可能誰已經在哪裡看了我的身體……。她沒辦法再去想，只是躲在棉被裡哭。我已經很幸福了，她滑著新聞一邊想，責備自己為單身困擾，跟陌生人視訊性愛又後悔，簡直愚蠢到不行。

待在家第三週，她收到某個男人回覆她的IG限時動態：妳燉牛肉怎麼煮的，好厲害！她隨便敷衍，沒見過面的網友，也是交友軟體上認識的，他問她過去兩週還好嗎，她在疫情熱區，並不好。

當晚他們聊了好久，她問他為什麼我們之前都沒見面，他說對見網友沒信心。

「我也想談戀愛，但不想太隨便，可能在上面大家就覺得男生想約砲，我不是不想打砲，可是能不能先當朋友？」

她覺得半信半疑，但又跟他聊了一下子，之後他們視訊，幾乎聊整晚，再隔兩天，視訊的時候，她突然想引導他電愛。

他很緊張，她說她已經褪去衣服，手揉捏自己柔軟的胸部，往下滑到肚腹，濃密的陰毛被她精心修剪，她愛撫濕潤的唇瓣，輕輕淫叫給他聽，他大膽幻想她的身體，握著自己勃起的肉棒手淫，想著她打開雙腿，讓他插進去又緊又濕的小穴。她說喜歡他壓上來，一邊吻她一邊抽送，她快把自己愛撫到高潮，淫蕩的嬌喘讓他們興奮不已。

這場電愛沒有畫面，他說不用畫面。射精之後他對於意淫她感到有點罪惡，他沒說但她知道，她逗他：「疫情趨緩的話，我們來做愛吧！」他沒有馬上答應，他說，在那之前讓我請妳吃飯。

她說好。有沒有做愛都無所謂，她只是對他感到好奇，覺得他有點可愛，想見他一面。也或許哪天，她會有點喜歡他。

內衣的一角 – 黛西 Daidai