都會情慾故事輯(7)-跪在床上等你

▲我雖有點不情願，身體卻仍舊誠實的照做了。（圖／Shutterstock）

你為我上好手銬之後，轉身準備去沖個熱水澡，突然轉身對我說：「跪好，在床上等我」

我雖有點不情願，身體卻仍舊誠實的照做了。

裸著身子的我，感到下體有陣涼，而你走出來之後，盯著跪趴著的我，我不禁開始臉紅，覺得自己有點羞恥，我仰起身的那一刻，胸前的乳房晃了好幾下，你的嘴角露出得意的笑容。

你坐在床頭另一端的沙發上，翹起二郎腿對我說：「現在開始自慰到高潮」

「可以不要嗎，這樣好羞恥啊」

「我說的話，妳要抵抗嗎？」

「不是這個意思，好吧…」

我倚靠著床，張開雙腿，默默地開始撫摸起來，他的眼神一直停留在我身上，讓我更加興奮，很快的，荳荳就有酥麻感，會不自禁的想夾起雙腿，他就會用眼神跟手勢示意要我把腿張開，等到我真的快高潮的時候，他就會走過來…

「我說過妳的腿不可以合起來」

因為我實在高潮快受不了，被他這麼一說，忍著那種酥麻感，再度敞開雙腿

「撥開，我要看到陰蒂」他笑著說，彷彿很得意他得到了我的全部

在一起了好些時間，被他這樣命令著，還是不免害羞，尤其是每次的指令都不知道是什麼的情況下，就讓我更加期待。

「啊，我，我要高潮了…」我開始加速撫摸陰蒂的頻率，不斷不斷的揉著，直到身子開始扭曲起來，那最高的酥麻點過了之後，我全身都軟了下來

他這時會乘勝追擊拿起陰蒂吸允器過來，強勢的掰開我的雙腿，把吸允器再度放在我剛高潮過的陰蒂，再度被推上情慾高峰的我，下體一陣尿意，不自覺的流出好多水…

「拜託，不要了，人家不要了」全身已經快沒力量的我求著他

「我看妳的手停了下來，只好過來幫妳」

「今晚你要我高潮幾次？」

「我也不知道，就想看妳一直高潮，這樣好像很爽」

他把玩具放在一旁，再把我的腿張開，然後把我的陰唇掰開

「陰蒂都腫起來了，看來妳真的很舒服，對吧」

「恩，我好舒服，好想要你…」

「等等呢，妳還沒完」

他話一說完，馬上把手指放進陰道，然後不斷朝Ｇ點摳，甚至又拿起玩具，開始吸允著陰蒂，那時，我又快速高潮了一次，雙腿都軟了

他躺到我的身邊來，把我的臉移向他的嘴唇，深深地親吻了我，當我們唇齒相疊的時候，他好像又變成溫柔的主人，下一秒，一邊親我又一邊揉捏我的奶頭，有點用力地那種，直到我痛到叫了出來，一看才發現我的奶頭又紅了

「來，屁股抬高跪著」他張開雙腿，要我俯跪在他雙腿中間

我乖乖聽話的同時，也張開了嘴，等待他塞入他早已膨脹的陰莖，乖巧的吞吐起來，到後面，他越來越有感覺的時候，會開始壓制我的頭，想讓我含的更深

直到我有點想吐的深度才拔了出來，這時我的眼眶已經有點含淚，他看著如此的我，反而讓他更加興奮…

「轉過去，快點」他有點急促的命令我

那天晚上，不知道他從後面抽插了多久，我只記得最後我累到趴了下來，整個床搖晃到不行…

最後他總是會溫柔的替我擦拭清理，再把我抱好，替我蓋好被子，抱著我一起睡覺，他總是霸道又溫柔。

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