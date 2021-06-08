房中事─窺，慾(6)

▲他看著那輛車晃動的速度越來越快，而後男人與女人放縱的淫穢呻吟隱約飄入他耳裡。（示意圖／Shutterstock）

他覺得自己有病。

理科人的毛病，追根究柢探尋真實。

如果那天晚上是他的錯覺，那他得進精神病院了。為了證明是她欺瞞他，偷偷帶男人回住處，他做起了連自己都覺得可笑的舉動──跟蹤。

他在巷弄角落抽著菸，吞雲吐霧中見到她下班的身影，從大樓裡走了出來。

她今天穿著及膝粉色無袖小洋裝，淡妝、同款色系高跟鞋，拎著皮質包包，腕上戴著一支襯托出她白晰皮膚的金色手環，她的笑容滿溢著雀躍的心情，這絕對不會是只有開心下班的笑靨。

終於等到了。一定是今天。

她站在人行道上，不一會兒，一輛賓士轎車駛了過來，停在她面前。

他吐了最後一口菸，踩熄了菸蒂，招了轉角處的計程車，坐進去。

「跟著那輛車，別被發現。」

計程車司機轉頭說：「先生，你這樣全天跳表不便宜喔。」

「放心，給你賺。」

同為男人的敏銳嗅到了不尋常的氣息，計程車司機小心翼翼問：「抓姦？」

「嗯，我老婆出軌。」他說得堂而皇之，面不改色。

司機露出了同仇敵愾的表情，「我會好好跟車，讓你抓到證據。」說完，司機踩了油門，在車陣中一路跟隨賓士車，到了蜿蜒的山區，朝一處平坦的空曠地駛去。

他在駛入空地前交代：「這邊就行了，你先下山跑車，有需要我會再聯絡你。」他拿出鈔票，關了車門，雙手插在褲袋裡，好整以暇地從掩蔽的樹叢縫隙間窺探過去。

沒男人？哼，選擇到這種地方幽會，就不會是男朋友或丈夫了。

他躲在暗處，盯著那輛黑色賓士，不透光的玻璃讓他看不清車內人影，但，車子晃動了起來。

嘎嘰、嘎嘰、嘎嘰……

車子規律地左右搖晃，他不禁青筋暴跳。「媽的，妳連不舒服的野戰也行？」

他看著那輛車晃動的速度越來越快，而後男人與女人放縱的淫穢呻吟隱約飄入他耳裡。

「啊啊……」

「喔……」

情慾襲捲下的兩人無意間按下了車窗，他看見她在狹小窒礙的空間裡，赤裸著身軀，坐在那個男人身上，臀部前前後後、不時畫圓來控制陰莖插入的方向。

她挺著腰桿，翹臀不停快速擺動，下身的小嘴吸吮著勃起的男根，男人雙手抓握上下彈跳的乳房，微微仰頭，發出愉悅的低吟。

「啊……妳真淫蕩，我喜歡。」

「嗯嗯……啊……」

她沒回話，只是漲紅著臉，加快了臀部擺動，一隻手掐捏著自己敏感硬挺的乳尖，唇妝暈散的她雙眼迷濛，男人在她規律地迅速擺動下用力一挺，深深插入……

「啊啊──」

「呃。」

女人用力喘息著，雙乳隨著她劇烈的呼吸上上下下……她倚著身後的男人，享受這股高潮。

這一次，他近距離瞧見這場活春宮，她高潮時滿足的尖叫聲，不停在他腦海裡迴盪。

《下週待續》

房中事─窺，慾(1)

房中事─窺，慾(2)

房中事─窺，慾(3)

房中事─窺，慾(4)

房中事─窺，慾(5)

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