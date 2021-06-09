防疫期間和妳遠距，就在心裡上妳！

▲收到那天他視訊「拆禮物」，煞有其事的親吻我的衣物，我羞紅了臉，在鏡頭前笑個不停。（圖／Shutterstock）

和Ｃ交往兩個月，碰上全國三級防疫，「非必要不出門」，我們在不同的城市，見面時間一延再延。

見不著他的時候，我反覆回味他抱我、吻我的感覺，也想念他身上的味道。

我還記得第一次和Ｃ接吻。我們在人來人往的信義商圈，找到一個離街頭表演遠些的位置；彼時我們還沒有交往，他和我保持禮貌距離，卻又覺得被什麼牽引著，「我應該怎麼做？」，他問我，我只是微笑，給了他此刻可以吻我的權力。

所有城市雜音都越來越安靜，我聽到我們吻的聲音。

往後接吻變成我們親密的習慣，他用雙手環抱我，把我收進他懷裡，抬起頭碰上他的唇，兩人舌頭交纏，濕熱的吻著彼此，他把手伸進我的衣服裡，捧著我的乳房，手滑落到我的臀部。褪去自己的衣服，裸身躺到他床上，他拿了保險套放在床頭，坐在床邊輕撫我的頭髮。「妳這樣很美」，然後他壓上來，吻我的肩頸，抱緊我的身體，插進來的時候非常溫柔，但下體還是隱隱疼痛，讓我忍不住把雙腿縮起來，緊扣在他擺動的臀部上，他說這樣很好、很好。

見不到他讓我十分焦慮，我傳訊息，偶爾在視訊時哭泣；他寄了一些零食給我，還有一件他的衣服，可是老家的氣味和他在台北的租屋處不同，聞起來十分陌生。

我也寄給他我準備的包裹，兩件我的花色內褲。

收到那天他視訊「拆禮物」，煞有其事的親吻我的衣物，我羞紅了臉，在鏡頭前笑個不停。脫掉上衣，我揉捏自己的胸部，發出輕柔的嬌喘，他很喜歡，告訴我很有感覺，他握著自己的下體，我要他想像我在，想像我用手愛撫他。

他用帶著我香氣的內褲摩擦自己的陽具，我則撫摸自己的陰毛，告訴他我想他在我濕潤的唇瓣上逗留，被騷弄的又癢又緊，直到他放進來，有點疼痛，卻又無比舒服，流出更多淫水，我會抱緊他的肩膀，要他更深入，要他擺起身體抽送，我呻吟，在他身體下顫抖。高潮之前，我趴著翹高屁股，讓他拍打我的臀部，從後面插進來，他抓著我手腕，用力衝刺，陰道裡十分熱辣，淫水甚至流過我的大腿，他射精之後放開我，我窩在床上縮起身體，他抓起棉被把我蓋好，然後從身後抱緊我。

而現在我們只能透過一方螢幕思念彼此。我在鏡頭前濕了下體，他則去浴室清洗，躺回床上，問我今天都還好嗎？

萬事皆好，等待見到你。

內衣的一角 – 黛西 Daidai