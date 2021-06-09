最後一次的分手炮(完)

▲「幹我。」我們已經意亂情迷，根本顧不得分手這件事，我只想跟他做愛。就算是最後一次。（圖／Shutterstock）

「幹我。」我們已經意亂情迷，根本顧不得分手這件事，我只想跟他做愛。就算是最後一次。

應該是最後一次了吧？我心裡也知道這段感情走不下去，但多擁有他一分鐘也好。

他拿出保險套快速地套上，手腳俐落地跪到床上，把我雙腳往兩側打開，握著老二摩擦陰唇直到淫水緩緩地滲出，他才將老二頂在小穴前，兩手扶在我的膝蓋上，用腰的力氣猛烈一撞，貫穿我的淫穴，撞進我的身體。

也撞進我的心裡。

為什麼會有不愛了這種事呢？為什麼我們走不到以後？

我環抱著他的脖子，把腳夾在他的腰上，刻意不去看他，他似乎也盡量避開跟我眼神交會，我們的身體緊貼在一起，他的老二被我的小穴夾得緊緊的，而抽插讓我快止不住高潮的到來。淫水讓老二濕潤滑順，小穴被撐開加速猛插，插入的摩擦使小穴更燙、更脹，陰部無法控制地抽動，快感從小穴向外蔓延，到整個下體，整個腹部，整個人都被填滿，可是內心卻沒有更多的愉悅感。

這場最後的歡愉，果然還是苦澀大於爽快。

接著是最後的衝刺，他靈活的腰快速擺動，我也將屁股往他的方向頂，老二插得更深，力道更大，直到他射了，我也高潮了。

我們並沒有馬上分開，反而緊緊抱住對方，心酸的感覺滿滿溢出，跟下體的淫水一樣止不住。

他的肩膀突然開始顫抖，原來頭埋在我胸口偷偷哭了起來，我的眼淚從眼角滑落，不斷、不斷地流下。

我這輩子都不會忘記今天，用盡全力地爭吵跟做愛，也用僅存的感情，結束這場愛情。

後來花了不到一個禮拜的時間，他就搬出去了，我也因為無法承受這些回憶，搬離這裡。

再不用看著沙發想到我們常常一部電影還沒看完，先做了兩次愛；廚房是他最喜歡做愛的地方，他喜歡趁我專心處理食材時，從我身後偷襲；還有當初搬進來最期待的陽台，果然早晨跟深夜都有我們假裝打野炮的回憶。

還有那張床，我們從做愛完相擁入睡，到背對背度過漫漫長夜，甜蜜或酸澀都是回憶。

在演唱會到來之前，我們幾乎只剩下通訊軟體的聯繫，連社群都取消追蹤，我甚至還封鎖了他，就怕看到他上傳與我無關的生活。

或許是那場性愛，真的把我最後的感情也一起流出來，丁點不剩，才沒有繼續糾纏著他，他也保持著距離關心我，沒有踰矩，不再踰矩。

「明天好像會下雨，要不要幫妳準備雨衣？」他傳來訊息。

「你忘了他們都會發哦！」我笑著回覆他，我們不是一起看過好幾場了，分手就忘光了啊。

「好，那明天見。」他回。

這五個月，其實早就練習好分手之後的生活。

也練習了很多次，再與他相見時要用甚麼心情。

我們會合時都顯得不太自在，在擁擠的人群裡他站在身後輕輕扶著我的肩膀，就怕一個不小心走丟，我的內心卻起了波瀾，果然五個月根本不夠啊…

趁歌聲蓋過全場的聲音，我對他大聲說著：「當演唱會結束，我們就不再有關係。」

他沒有說話，只是摸摸我的頭，然後繼續揮動著螢光棒，跟著音樂大聲唱著：「如果有 就讓你自由」。

最後一次的分手炮(1)

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Mrs.L 好攝戀人