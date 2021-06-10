▲還好，拜科技之賜，有些方法能夠稍稍撫慰遠距戀情人的孤單寂寞。本來只是我一個人的玩具，沒想到現在能夠派上用場。（圖／Shutterstock）

疫情下的遠距離情慾流動

新冠病毒疫情延燒以來，我們已經將近一個月沒見面了。以前從不覺得地理距離有多麽遙遠，因為搭乘高鐵不到兩小時就能見上一面。每週見一次是常態也是默契，沒想到就在短短時間內情勢變化如此大，想要一個能訴說想念的真實擁抱已經成為奢求。

還好，拜科技之賜，有些方法能夠稍稍撫慰遠距戀情人的孤單寂寞。本來只是我一個人的玩具，沒想到現在能夠派上用場。

「下班後有沒有空陪我玩一下？」我傳訊問你。

「公主召喚一向都有空啊！現在非常時期，上下班變成兩點一線，幾乎不太閒逛去哪裡了，每天下班路上買個外帶便當回家吃罷了！」你傳來一個嘆氣的表情貼圖。

「那今晚讓你遠端遙控我吧？」

「啊？」

睡前洗了個澡，穿上我的性感內睡衣坐在床上，先打開視訊擺出撩人姿勢，總要一點調情作為暖身。

「親愛的，在幹嘛？」

手機螢幕上的你，裸著上半身，正拿著毛巾胡亂擦拭著頭髮。

「我剛運動完、洗完澡啊！寶貝，要睡了啊？」

「沒，陪我玩！」我刻意讓鏡頭掃過我的乳溝。

「喔喔～」你撥開額頭上的亂髮，好讓視線不被頭髮遮擋。

「喔什麼？」

「好想揉！」很直白的渴望。

「我幫你揉啊。」我一手撫上自己的酥胸，揉捏起來。

「喂～噴鼻血了。」你咧嘴笑著。

平常的視訊愛愛差不多就是這樣，我們一邊看著對方，以手機鏡頭當作對方愛撫的路徑，但今天我有秘密武器。

「我傳個訊息連結給你，請接受邀請。」

透過App，他能夠遙控我手中玩具的震動頻率和模式，視覺聽覺觸覺和想像，讓我們的情慾流動更加真實有感！他的挑逗從他的指尖傳遞到手機螢幕上，遠端遙控著我手上玩具律動速度。點震、滑震、間歇震動，聽著我舒爽呻吟的同時，他也有萬能的雙手能夠紓解他的慾望。

最後，很有默契地結束在抽取衛生紙的動作上。

後戲就是持續的線上聊天。

「呼～好想你喔！」

「我也是啊，寶貝。」

「休息一會兒，等一下再一起沖個水？」

「嗯。」

「疫情到底什麼時候結束啊！超討厭的！」

「唉，就當作是一個真愛大考驗吧？」

我想起我的已婚同事花花說的：「其實我從來沒有像現在這麼有安全感呢！因為我老公整天在家裡，都沒辦法出去搞七捻三了！」

突如其來的疫情，愛情也面臨考驗和挑戰。有些人的愛情多了危機感，有些人的愛情多了安全感。是你的就是你的，不是你的也只是暫時綁在身邊而已吧？

最安全的人與人連結，在雲端。

到這裡找艾姬……

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