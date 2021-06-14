都會情慾故事輯(8)-我和我的情色男友

▲他在外頭的形象是如此的陽光有禮貌，但是夜晚，我們在床上的時候，反差可就大了，真的可以用「霸道又兇猛」來形容他的下體。（圖／Shutterstock）

很多人羨慕我，不知道什麼時候燒的好香，能認識到一個這麼體貼照顧我的男生，工作上又認真，愛屋及烏的程度連我都驚訝，我老家那些親戚的喜好他都記得住，他在外頭的形象是如此的陽光有禮貌，但是夜晚，我們在床上的時候，反差可就大了，真的可以用「霸道又兇猛」來形容他的下體。

艾文大概有182公分，偶爾上上健身房，不是很誇張的肌肉狂，但那種隱隱約約的胸線還是讓我很著迷，而且坦白講他真的就是帥，當我們出門吃飯看電影，反而是他會被很多女生偷看，這種情況有時候我既吃醋又得意，他總是用好好先生的樣子說：我最愛老婆。

在一起的兩年來，我們到處做愛，征戰全台灣各個角落，真的是上山下海的程度，有一次去衝浪玩水，他甚至在海裡面撥開我的泳褲直接插進來，隨著海浪起伏，海水裏頭一直幹我，說真的滿刺激的，但是也吃了好幾口海水。

有時候做愛做到一半，看到他沉醉的眼神，我都會說下次不如找幾個男生或女生一起來玩，可以達成多人的目標，他聽完之後都會更興奮的說：「妳能看我幹其他人是不是？」，然後就開始一陣瘋狂抽插，一起達到高潮。我最後才幽幽的說：「就看你能不能忍受我被其他男生幹到高潮的樣子囉！」

他就會用著有點生氣又有點期待的笑容對著我，叫我不要再亂說。

後來有一天，平常跟他一起上健身房的哥兒們來我們家蹭晚餐，那天晚上喝了不少，連帶的我把我同事安琪也叫來了，安琪的身材也很好，一到我們家，他哥兒們宇翔的眼睛都亮了，只是安琪現在有個曖昧對象，所以舉止都很克制。

隨著夜愈來越深，酒也喝的越來越多，大家的話題也更開放了，聊到每個人最喜歡的姿勢的時候，安琪說自己最喜歡後背式，宇翔就接著說他最會後背式讓女生高潮了，男友就開玩笑的說不相信，我更起鬨說示範一下啊，宇翔曖昧的笑了笑，臉紅的酒氣，讓他更大膽了些，他走到安琪旁邊，一股腦就把她的臉托高，就這樣親了人家，安琪也沒有想要掙脫的樣子，也是認真的熱吻起來，我跟男友看了這番景象，覺得挺興奮好玩的。

「不會真的要搞起來了吧？」男友偷偷在我耳邊說

「這不就是我們的目的嗎？」

「親眼看到別人打炮，我也是滿緊張的欸⋯⋯」

「喂喂喂～房間要不要借你們啊哈哈哈。」我對著宇翔跟安琪大喊。

只看到宇翔跟安琪耳語著，兩人迷迷糊糊地對我們笑了，我們大概就知道怎麼回事了，我帶他們兩個到客房，把冷氣開到最冷，因為等等的激烈運動一定會讓兩人熱死。

我跟男友回到餐桌前，覺得這次好像是不錯的機會，可以趁機玩點不一樣的，過了一會，我們兩個也開始在客廳的沙發打得火熱，等到我們也要插入的時候，房裡的叫聲開始越來越清晰，安琪的叫床聲真的很像ＡＶ女優，這時我提議不如我們去偷看她們。

那時候我跟男友微微打開房門，從門縫間看到宇翔雙手拉著安琪的大腿，大字形的打開，正用力的頂到底，男友看到這一幕也突然的插入，彷彿在比拚一樣，安琪在裡頭叫，我在外頭偷看，然後也被男友頂到底，這種畫面衝擊，在我們酒醒之後，都很有默契的默認這一切。

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