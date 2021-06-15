房中事─窺，慾(7)

▲躲在樹叢的他直勾勾望著她，從男人身上緩緩移開，坐到一旁，彎下了身軀，頭顱埋在男人的雙腿間。（圖／Shutterstock）

她劇烈喘息著，緩緩挺起背部。

躲在樹叢的他直勾勾望著她，從男人身上緩緩移開，坐到一旁，彎下了身軀，頭顱埋在男人的雙腿間。

她正用嘴舔舐著龜頭上噴灑出來的精液。

男人揪著她的頭髮，愉悅地呻吟：「啊……」

她的嘴角沾染濁白色的精液，舌尖上下一舔一舔，將精液抿進自己嘴裡，撒嬌地問：「為什麼不射在裡面？」

「我說過我不要孩子。」

她眼神閃過一抹失落，蹙著眉，閉上眼握起疲軟的性器，吸吮著圓碩的龜頭，小嘴發出嘖嘖聲。

「啊……沒那麼快……」

男人舒服得暈頭轉向，她含著他的陰莖，含糊說：「我要榨乾你才放你走。」

「呃嗯……」

似乎是很享受這樣的服務，男人也就由著她，但偷窺的他卻無法隱忍怒氣，她卑微作賤自己的模樣，像極了妓女，絲毫不似那天穿著可愛睡衣應門的她。

她很有耐心地等待男人再度亢奮，她跨坐在他身上，挺著腰，讓他進入自己體內，她按著男人的雙肩，慵懶地說：「別動，我動就好。」

男人閉上眼，頭枕著椅背，任由她的臀部前後擺動，不時畫圓，沙啞的嗓音說：「妳今天主動的程度超乎意料……」

暈散的妝容絲毫不減她妖嬈的笑靨，「我難得獸性大發、啊……」

她微微仰起頭，甩動髮絲，挺翹的臀部一前一後扭動的速度逐漸加快，嘴裡哼著斷斷續續的呻吟。

「嗯嗯……啊……」

男人十指緊掐她的臀部，雙手輔助了她擺動的力道，讓她的甬道將自己的性器含得更深。

「啊……嗯……手再掐用力點……」

她淫浪地說著，男人技巧性的挺腰，肉體碰撞的聲響在他耳邊繚繞，他看著沉浸性慾的兩人準備再次高潮──

「啊、快點，再深一點……啊啊──」

她忘情吟哦尖叫，正當男人準備從她體內抽離，她注視著他，眼神既頑強又哀求，「給我一次真正徹底的高潮，不要每次最後一刻就抽出……」

「不行……」

男人想從她身上撤出，她的不配合惹惱了他，猛力一推，將她推向車窗，「我說過我不要孩子。」

並未獲得高潮的她扶著車框，淚眼汪汪地回頭看著他，「就給我一次完整的性愛，也不行嗎？」

「交往前我們協議過了，妳也說過妳不想要孩子。」

男人興致大減，隨手套弄硬挺的陰莖，將精液射在衛生紙上，揉成團扔在地上。

「我改變心意，我說過我想要孩子了……」

男人的眼神一冷，開啟車門將她推出去，渾身赤裸的她趴跌在石地上，他沒有絲毫的憐惜，只是冷淡地說：「那我們就到此為止吧。」

《下週待續》

房中事─窺，慾(1)

房中事─窺，慾(2)

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房中事─窺，慾(5)

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