線上約愛｜頂級天菜(上)

▲這是她再次開始用交友軟體的第一天，也是她單身的第35天。（圖／Shutterstock）

她想談戀愛，但這些男人都在有趣的言談中慢慢滲出無聊的生活。

璦玟的自我介紹上寫著：

單身/變形記/上班族/摩卡/展覽/爬山/不是文青/難聊

用本名同音輸入「愛文芒果」當暱稱，她還是希望找到有一點幽默感的人，呆板的人應該不會想找一顆芒果聊天吧？

這是她再次開始用交友軟體的第一天，也是她單身的第35天。

璦玟就像身邊那個條件不錯，可是戀愛運很差的朋友，不是最後一個知道被劈腿，就是遇到那種直接搞消失的渣男，再出現就來個：「我覺得還是先退回朋友好了。」爛台詞。

身邊的同事朋友也都勸過她，不要在交友軟體上找真愛，可是璦玟總堅持一定會找到跟她相同的人，一樣不期待婚姻也不想生小孩，但需要愛情。

「現在兩性平權，誰說上床就是女生吃虧？妳忘記我上次吃了一個帥男模嗎？」璦玟調皮的表情中，沒有一絲的哀愁，看起來是真的很滿意那次回憶。

「但妳都不會有一絲絲期待嗎？」不太理解約炮有何樂趣的書槿接著問。

「跟這個男模是真的完全沒有！畢竟人家那麼帥，又是模特兒，真的交往我也沒有安全感吧？而且我跟妳說，那些人的生活超糜爛的好嘛！」璦玟跟其他女生朋友確實不一樣，她真的不太容易暈船。

應該說她的理智大於感性，即使有點覺得暈船了，也能馬上跳船離開。

那故事就先從那位帥男模開始吧，這是璦玟重啟交友軟體第一週就捕獲到的「頂級料理」。

帥男模是在璦玟按了like就跳出配對通知，代表對方已經先看到她的檔案並有興趣。

「哇！這會不會是盜照片呀？」其實當時她覺得不按可惜，但按了又怕是假的，苟且一試沒想到直接來個大禮包。

更扯的是，帥男模馬上就傳訊息來了。

帥男模：「嗨，檨仔！」 她一看到就笑出來，沒料到人帥還有幽默感。

璦玟：「嗨，緣投仔！」 台語還算可以的璦玟，用同樣的手法回他。

帥男模：「芒果會說話，可愛哦」

當璦玟還在想如何接球時，對方卻突然說他明天要早起得先睡，並表明下次遇到再聊。

她腦袋先閃起了警告燈，這八成是瞞著女友偷聊。

可是沒想到下次就是隔天一早，帥男模又丟了個早安，還附上自己工作梳化時的自拍，這下好像先解除了盜用的疑慮，還讓璦玟對他產生更多的興趣。

後來帥男模問璦玟為什麼要說自己難聊？她隨口回答：「我只有打字比較好聊，本人很句點。」

帥男模卻在這個訊息後失聯了一整晚，接下來一個禮拜也是有一搭沒一搭地聊咖啡廳，沒想到他們去過的咖啡廳幾乎都沒有重複，在小小的台北裡也是有點不容易。

「欸檨仔，妳晚上要不要來我家？」在某個週末下午帥男模突然打語音來，璦玟在確定對方聲音跟社群上影片後，馬上取消跟另一個男網友的約會，答應赴約。

她太想見帥男模本人了，顧不得這樣的邀約八成是約炮，加上他們的對話又表面到不行，璦玟很清楚第一條頂級品，只能試吃而已。

《下集待續》

Mrs.L 好攝戀人