床事最怕「滅火降溫」！避開「四大雷點」讓慾火狂燒一整夜

欸…也不是說接下來這四點完全不能做，如果你們的情趣剛好有包含其中，就當作沒看到吧，畢竟人們還是各有所好。但這四點是蘿拉我整理下來在床事最容易「滅火降溫」的踩雷行為。

人家說職場最怕遇到同事是雷包，婚姻最怕對方是個豬隊友，那床事最怕的絕對是一把火正在燒，結果對方直接踩滅火種還搞不清楚發生什麼事。

尤其那把火不常燒，難得身心都加滿了油，這對生活忙碌的現代人來說，也是可遇不可求，居家防疫期間更會因為小事摩擦讓身心不協調，天天只求一個人靜靜放空玩手機。

所以今天講的四大雷點，是讓你避雷也同時阻止對方踩雷的提醒！

1. 不洗乾淨就想直接來。

我知道這點對於年輕人來說，慾火哪會被這種事給澆熄。但你要知道，成年人往往經歷了整天的疲憊，或是夏天的高溫熱浪轟炸，沒有狐臭也多少有些汗臭，止汗劑真的不是萬能。

更不用說私密部位的狀況了…

大家都是成年人，私密部位的異味多少心知肚明，你心裡尷尬，對方心裡很幹。所以沖沖洗洗幾分鐘的事別省了，洗完香噴噴的絕對能延續慾火，但一脫褲的體味，很難不叫人直接熄火。

2. 再熟悉也別忘了前戲。

前戲有一個「戲」字，你就承認它是演出來的吧！但這就像對老闆主管的謙卑恭敬，一樣也是演出來的，那對即將「情慾雙飛」的伴侶，演這麼一小段的前戲也不為過吧？

怎麼說也親個嘴、摸摸胸、嚕嚕棒子，確定女人夠濕、男人夠硬（或達成共識加入輔助用品），身心一致進入狀況，絕對加分慾火燒更猛。

3. 在中途明顯表現出分心，甚至中離。

我知道很多電話很重要，我知道有時候難免想偷瞄A片助興，我知道抽插太久可能會出神，可是就像前戲一樣，把這場戲演完嘛！

電話除非奪命連環CALL，我相信你們都會同時熄火，不然就忍一下，你們激情也不會多久，現代人最討厭接電話了不是嗎？

至於眼神直接飄去電視或拿出手機看A片，這根本就中離了好嗎？

你真的自己來就好，別浪費彼此的體力。或是好好地做下去，用身體感受慾望，不是用眼睛啦！

那出神這種事難免，可是嘴巴閉好別說出來，對方在那邊認真搖或撞，你突然一句「晚餐吃什麼」，欸真的讓人很難過耶，放尊重點好嗎。

4. 狂換姿勢，不斷加戲。

這點我本來是覺得女生感受會比較差，可是想想棒子一直抽出來吹冷氣，也是很容易就熄掉。

只是相較之下男伴較會追求不同體位的角度，或是透過場景的變換來增加刺激，但女性卻很容易「被分心」，尤其角度可能不太符合柔軟度、場景太過於刺激產生反效果，情緒就馬上down掉。

建議這些可以在開始前先溝通好，特別是場地跟場景，稍微有點心理建設會讓女性產生期待，而不是單方面地臨時被要求配合。

說完這四大點，蘿拉我覺得第四點是真的很容易忽略的雷點，畢竟這很明顯是一方投入所以做出要求，但對另一方來說卻得被迫同意（不然就得停止啊）。有時候被要求的那方得到加分的效果，但更多時候是陷入「這樣好嗎？」或「我其實不太喜歡/舒服」的情緒裡，心理的慾火澆熄了某部分，又不希望自己的冷淡或分心造成對方的失望。

所以～我們一起來避開這四點，好好享受床事的美好吧！

Mrs.L 好攝戀人