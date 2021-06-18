辦公室的激情偷歡！給他一次火辣難忘的驚喜服務

▲老公明明對她有感覺的啊！就是工作太忙了，她只好自己送上門來招待他一下。（圖／Shutterstock）

她的先生是一間新創公司的老闆，不知是否創業者的配偶和家人都有共同感受：創業的人都不知道在忙什麼，短期內收益並未隨著投入時間而有等比例的成長。

存款上的數字看不出來成果，她只知道一件事，那就是老公越來越少在家了。平日白天在公司工作，晚上他總說有很多社交聚會，因為人脈就是錢脈，他得多多認識人，從中找到商機。假日除了固定週日是家庭日之外，週六他也常需要開會或者躲進辦公室思考營運策略。

糟糕的是，自從老公自行創業之後，不知不覺變成無性夫妻的生活模式。這種事既痛苦又很難向人訴苦，她有試著想和姊妹閨蜜們聊一聊，但才起了個頭，就有令她哭笑不得的各種反應。

「拜託～我生完小孩就已經沒性生活兩三年了，還不是活得好好的？」

「沒差吧？每個月有按時給家用比按時清彈藥庫還重要！」

「對男人而言沒有沒性慾的事，只有引不起性慾的女人啦！妳要不要買個性感睡衣什麼的誘惑他一下？」

「應該是太累了吧？過一陣子就會好了。不要跟他吵這個，不然他會覺得妳不貼心。工作已經夠累了，回家還有功課要交。」

「八九不離十，肯定是有小三了！大概就是工作場合認識的吧？所以這麼熱愛工作！」

唯一讓她掛在心上的就是「小三」這個答案，就算再信任伴侶，但創業之後他的行蹤不定、工作滿檔，多少也讓她開始產生不安全感。她決定趁著假日去突擊，看看老公究竟都在辦公室忙什麼。

週六的辦公大樓冷清許多，樓下警衛只攤開訪客登記本在櫃台上，人也不知去向。她一溜煙地閃進電梯，按下了樓層鍵。第一次走進老公的辦公室，有點心慌，心裡演練著被撞見時的台詞劇本。辦公室裡沒有人，只有老闆的小房間有亮光，很容易就辨識出目標位置。

輕輕推開半掩的門，老公不在房間裡，和預想的劇情不一樣，她想趁機偷看一下開著的電腦螢幕，有沒有什麼可疑的對話。開啟的視窗看起來都是工作相關，感覺很正常。正覺得鬆了一口氣時，聽見外面的腳步聲，一時心虛地躲進了辦公桌底下。

他坐下開始工作，她則突然動了歪腦筋。既然人都來了，不如給他一點驚喜服務吧？如果在桌下挑逗撫摸他，他會有什麼反應？應該會先嚇到，怎麼有人躲在桌面下呢？

她撫摸他的小腿，他先是縮了一下腳，但竟然沒有太激烈的反應也沒有低頭一探究竟。她雙手直接撫觸他的膝蓋、大腿，然後大膽地往胯下一摸，隔著西褲布料輕握他的分身。

他輕笑出聲，清了清喉嚨：「親愛的，這麼調皮啊？」

她忍住笑意，原來是被發現了？既然如此她就更放膽不客氣了，直接拉下他的長褲拉鍊、探進內褲，就把手裡溫熱的棒身套弄到硬挺。

沒有沒性慾的事，只有引不起性慾的女人是吧？她想起閨蜜的這句話，手工活更是起勁了。老公明明對她有感覺的啊！就是工作太忙了，她只好自己送上門來招待他一下。

他忍不住喘息起來，接著聽見他抽取衛生紙的聲音。「今天幫我吹一下吧？」他說。她照做，口手並用地取悅著他，終於讓他釋放。他熟練地往桌面下遞了衛生紙給她，雙腿張開癱坐在辦公椅上，說：「今天來得比較早啊？等我一下，上個月的打掃清潔費順便拿給妳。幫我問一下你們老闆，居家清潔可以指定妳嗎？我老婆總說家務很累人，每個月想找個居家清掃服務……」

她擦拭著老公噴發的濁液，整張臉痛苦地皺在一起，說不出話來了。

到這裡找艾姬……

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