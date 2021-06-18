大疫時代的城市：「再也到不了我們偷情的地方」

同事Ｃ把她跟主管的偷情藏得很好。因為我要離職，加上那天她有點醉意，才告訴我這件事。

公司是他們調情的地方。開會的時候相互使眼色，他有獨立的辦公室，她進去讓他吻五分鐘，有時也貪婪褪去她的內褲，舔她早已濕潤的私處，連嘴都不擦乾淨就去開會。口罩底下，她忍不住微笑，他們在工作時遮掩的遊戲很有趣。

她到離公司十分鐘距離的路口等他。他們開房間，他把她抱上床，脫掉她的襯衫和胸罩，短裙要留在身上；她在上面的時候，裙子蓋著兩人的私處，她用力擺起腰臀，裙擺飄啊飄的搔癢他的肚腹；從後面來的時候，她趴著翹高屁股，他把手伸進裙底愛撫她的臀部，用手指感受她濕潤緊實的唇瓣，每次這個姿勢都讓她害羞不已，又覺得臣服於他。

她雙頰發燙，先是感覺他手指進去了，碰到很敏感的地方，她忍不住呻吟，他又揉捏她的胸部，讓她興奮難耐。高潮的時候，淫水滿溢，從她腿間流下來。再來他的肉棒插進來，緊縮的小穴一陣疼痛，她本能想離開他的身體，他抓住她的手腕，頂到最底，她哀嚎著，身體是如此舒服。

這裡是他們偷情最激情的部分，他們都想過在彼此裡面待更長的時間。他一直在忍，要晚一點射精，背上浮出一層薄薄的汗水；她下體的唇瓣又熱又痛，床單被浸溼一片，她抱緊他的身體，再也不想他離開。

他們也曾經假日約會，到淡水看夕陽，去陽明山踏青，那是一段美好的戀愛時光。

她見過他的妻，在公司尾牙上，他和妻向每桌敬酒。妻比她纖瘦得多，薄薄的肩膀上掛著他送的香奈兒包包；即使已經敬酒完一陣子，同桌的同事還是會稱讚主管的老婆好漂亮。

五月中宣布要居家辦公的那天，全公司開始收東西，開會確認專案細節。她去找他，說後天下班見一面，他說好。他們接吻，深深地吻，他輕撫她的髮，要她別擔心。

後來新聞上每天跳出巨大的疫情確診數字。他家在熱區，所以足不出戶，妻在身邊，他是不會回她訊息的。

她守在自己的套房，每天無精打采；視訊會議裡他固定會出現在左上角，那是唯一可以見他的時刻。她寄電郵過去他也沒回。天曉得妻有多黏他，他就抽不出時間回我嗎？此刻她明白，有妻子的家才是他的家，如果封城，城市一片荒涼，末日來臨，他會永遠留在那裡。

三級延長，公司擬定短期居家辦公計畫，分流進公司時都和主管錯開了。

好幾個夜裡，她獨自手淫，把手伸進濕潤的陰道，想像他在自己身體裡。作為他外遇的對象，她第一次感到無力，也動了分手的念頭，或許疫情之後……，或許她會因此獲得自由。或許吧！

內衣的一角 – 黛西 Daidai