都會情慾故事輯(9)-與前任雨天的床邊細語

▲我把他帶回了我的住處，我們躺在我的雙人床上互相凝視。（圖／Shutterstock）

偶然在社群看到一個熟悉的身影，原來是半年前分手的「前男友」，分手後他的帳號就不曾出現在我的頁面，雖然沒有刻意隱藏他，但就是沒再看過他，今天再度看到他的照片，心裡難免還是有點漣漪，他換了更俐落的短髮，秀氣的臉龐露出的更多。

他以前曾經問過他應該不是我會喜歡的類型，可為什麼我還選擇跟他在一起，我說兩個人在一起，最重要的是愛的感覺，你給了我這種感覺，雖然到最後，這種感覺他給了別人，他，愛上了別人。

「最近還好嗎？」我在他貼文下方默默留下這段話

「妳呢？過得好嗎」他迅速的回覆我

通常這種回覆節奏就可以開啟私訊了。

「其實我還是時常會想起妳」

我還在思考第一句話要傳什麼的時候，就收到他傳來的訊息，然而他可能看到我已讀沒有回，又傳來了另一句訊息「妳還氣我嗎？」

「跟她還好嗎？」

「沒了，我們早就沒了，因為還是想著妳」

–

不論他是什麼心態，我卻有著些許期待，想著或許可以再得到溫暖？

當天晚上就約了吃宵夜的局，他穿著寬鬆方便的運動套裝，開著那台副駕我很熟悉的車，坐上相同位置的時候，心情有點複雜，上車後，我們開啟閒聊模式，聊一些不是很重要的小事

「一樣去吃愛店，如何？」

前任最強的技能之一就是擅長用記憶喚回一點舊情，而我也應允了他。吃著吃著聊起了彼此的感情生活，我開玩笑的說「難不成你還想跟我睡嗎」

「不是，是滿懷念抱著妳睡的日子」

ＯＫ，你得分

–

我把他帶回了我的住處，我們躺在我的雙人床上互相凝視，

他捧著我的臉龐，拉近了我，輕啄了我的嘴唇，

這時候的氣氛誰也管不了，迅速褪去他的衣物，坐在他身上搖晃，

他撫摸著我的胸，手指滑過我的嘴唇，我散落在眼睛前的瀏海，

讓我顯得情色，我們都不喜歡說著意淫對方的言語，

我僅說了一句「你今天看起來好色」

接著他掰開我的大腿，從後面繼續衝撞，

我散落的長髮，滑過背部，露出了背上的刺青，

他用手指摸了摸，再溫柔地親吻，

此時我的愛液充滿了私密處，他再度放入了兩根手指，那種快高潮的緊密感，讓我不自覺的放軟了腰桿，他趴在我身上，在我耳邊輕聲說了一句話

「我不准其他的男人上妳，我就不准」

聽了他這句話，我覺得我更濕了

原來，我喜歡被佔有的感覺，那會讓我感覺我是被需要的，不管是感情或肉體，我都喜歡被佔有。

射完之後，他知道我喜歡被擁抱著，所以緊緊地摟著我，讓我靠在他身上休息，被他撫摸著後腦杓安撫，這些過程都跟以前一樣，絲毫沒有分別。

「妳覺得，我們還有機會嗎？」

「我不知道，看你表現囉」

曾經愛上別人的他，重新回來，妳的選擇是？

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