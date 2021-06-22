房中事─窺，慾(8)

▲她張著汪汪淚眼，不敢置信就這麼被人拋棄在荒郊野外。（圖／Shutterstock）

那我們就到此為止吧。

這句話重重落在她心房上，趴跌在地上的她來不及反應，男人已將洋裝扔向她，擦拭完下體的黏膩，拉上拉鍊，駕駛車輛揚長而去。

她張著汪汪淚眼，不敢置信就這麼被人拋棄在荒郊野外。

「就這麼走了？」真的就這麼走了？只因為她再次提及了孩子這件事情嗎？只因為，她想要一段真正的關係……

她抹著眼淚，抽抽鼻子，赤裸的身軀在寒風中發顫。沒想到自己精心打扮期待的下班約會，是這樣的收場。

她低著頭，緩緩拾起粉色洋裝，尷尬的是，男人並沒有把貼身衣物還給她，甚至她的皮包，也遺留在他的車上……

「我該怎麼回去？該怎麼回去……」

她一邊啜泣，一邊準備將無袖洋裝穿過手臂，這時，模糊的視線中出現了一雙黑色球鞋。

她驚慌地拿著洋裝遮掩赤裸的自己，正要抬頭看，一件偌大的男性運動外套卻罩了下來。

「快點穿衣服。」冷漠的聲音從頭頂飄下，她聽見對方說：「別以為不會有車子經過這裡。」

她披著外套，愣愣地說：「房、房東先生？」

他背過身去，視線斜瞟著示意：「動作還不快點？不怕經過的陌生車輛裡會有男性想強暴妳？」

聽完這句話，她猛地回神，迅速套上了自己的洋裝，再穿上他給的運動夾克，拉上拉鍊，避免沒穿內衣的胸形畢露。

她吸著鼻子，試圖讓自己從驚慌中看來鎮定些，「房、房東先生，你怎麼會在這裡……」

他努努下巴，「我朋友住山腰的豪宅，找他聚聚，他想送我，但我想走段路當散步，再叫車。」他隨口編了謊言，轉過身問：「穿好了？」

「我……」她難堪又尷尬地說：「不好意思，我可能得跟你借外套穿著……」

「廢話。」他不耐煩地問：「能走路嗎？」

她站起身，赤著腳回應：「可、可以……」

她囁嚅著，眼淚無法控制一顆顆地掉，「不、不好意思……我連車錢恐怕都得跟你借……」

「閉嘴。」他牽起她的手，走在碎石子與細沙混和的土地上。「這個時刻這種話就免了。」

她讓他牽著，像是個迷路的孩子，任由大人牽著走，不停啜泣，「對、對不起，我無法控制自己的情緒……我、嗚嗚……雖、雖然我覺得這太過湊巧，但、但還是謝謝你的出現……嗚嗚嗚……不然我今天恐怕就要待在這空曠的山區……」

「然後隨時可能遭遇被輪姦的下場。」

他面無表情地說著，語氣絲毫沒有憐憫，只有氣憤。

氣憤中，他下意識地握緊了她的手。

《下週待續》

房中事─窺，慾(1)

房中事─窺，慾(2)

房中事─窺，慾(3)

房中事─窺，慾(4)

房中事─窺，慾(5)

房中事─窺，慾(6)

房中事─窺，慾(7)

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