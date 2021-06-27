欣西亞妳好：有個問題想請教。我男友在跟我做愛時，在我還沒高潮前就先射精了，但他以前跟其他人都不會，都很持久，為什麼跟我一起就射得這麼快？是哪個環節出問題了嗎？

收到這則苦主提問，我覺得有幾個地方需要釐清，內文提到：「男友在我還沒高潮前就先射精了，但他以前跟其他人都不會，都很持久」。一般來說，男人在女生未達高潮前就先射精，牽扯到許多因素，像是：

一：前戲沒做足。若把女生比喻成一台車，就是男人在駕馭前，還沒幫她充分暖車就追求速度感，以至於自己飆車飆得很爽、很愉快，但對車子本身的感受來說，既操勞又無趣，而女性高潮是需要醞釀跟累積的，只是男人不懂得調情撩撥，也沒掌握雙方步伐韻律，女生獲得高潮前體力已經耗盡射光光。

二：男人的性愛方式無法啟發女人高潮的點。美國性學研究報告指出，有82%的女性較容易在摩擦陰蒂時得到高潮。若男人在床上不懂得挑逗陰蒂，只會一味埋頭苦幹、前進後退的抽插，就算他硬挺到天長地久，那也只是自high居多，距離女伴高潮遙遙無期。

三：男人是甩炮類型，床上總是一觸即發。這個就是所謂的三分鐘，台語中的沒凍頭，也就是提早繳械。在性學研究裡，標準的性愛黃金時間為7～13分鐘，也就是從性交第一秒開始起算，若男人沒撐到七分鐘就射精，似乎就有些太快。但這部分多少也是見仁見智，若兩人是天雷勾動地火的燃燒一瞬間，5分鐘也可能讓雙方立即達陣。只不過，若他屬於三分鐘的快槍俠，確實還有很大的努力空間。

看完上述分析，我想跟苦主說：男人在妳還沒高潮前就先射精，並不一定符合早洩的定義，若他已經抽插十五分鐘以上，而妳高潮遲遲未發生，也許是他一直畫錯重點。另外，妳也有補充：「他以前跟其他人都不會，都很持久」，持不持久，在性學內只要超過七分鐘就算標準，若妳是用「女生是否有得到高潮」來判斷，那就我諮詢的經驗來看，一堆男人都會被打趴！

假使他跟妳在一起真的射得特別快，不到三分鐘就擦槍走火，屬於快閃王等級，妳也先不用太往自己心裡去。俗話說：心理影響生理。男人的老二也一樣，當他在床上擔心自己無法取悅妳、滿足妳，得失心過重，小老弟的表現就會失準。另外，有些男生的龜頭過於敏感，或是女伴帶來的性刺激對他來說過於強烈，一脫衣服或露出胸部，男人就立刻受不了，有的則是禁不住女生給予雙手逗弄或唇槍舌戰，狂流鼻血之餘，下半身也立刻失守。

說了這麼多，我想建議苦主可以多做觀察，細心體會男友的老二究竟在什麼情況下特別容易GG，下次開機前避開就是。或是，引導他多嘗試讓自己容易高潮的方式，搞不好讓雙方的性愛體驗更盡性也說不定哦！

欣西亞和Shane Youtube頻道

網路藝人欣西亞和shane

欣西亞粉絲專頁

敬請支持欣西亞2020新書

《我要的歡愉你該懂！欣西亞兩性大膽說》一起Make Love Sexy！



【看更多請到博客來】