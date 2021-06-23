線上約愛｜頂級天菜(下)

▲「他們都不在家我才敢帶妳回來。」他聳了個肩，讓這句話聽起來更像他很少這麼做。（圖／Shutterstock）

璦玟穿上一件黃色的碎花洋裝，為自己畫了磚紅色系的眼妝，水瓶座的她刻意在每個網友的第一次見面，都扮成「愛文芒果」來表示誠意，雖然時常換來尷尬回應。

「欸，還真的像顆愛文芒果耶！」他看著她，先是一臉誇張的驚訝，然後就笑了。笑著笑著突然上前抱住了璦玟，她對這突然其來的舉動更是錯愕，向來鬼點子最多的人也當機了。

帥男模鬆開手後對璦玟說：「走吧！但我家住四樓，妳應該爬得動吧？」

她忍不住翻了個白眼說：「拜託，我以前田徑隊的欸！」

他又笑了，沒有人笑起來不好看，可是他笑起來比很多人更好看。

他住在家庭式分租的大套房，而另外三個房間都沒有透出任何燈光。

「他們都不在家我才敢帶妳回來。」他聳了個肩，讓這句話聽起來更像他很少這麼做。

「少騙了，你應該很常帶人回家吧？」璦玟的難聊正式發揮了，她其實在朋友圈裡很好聊很有趣，只是對於異性總會有一些防備心，才會讓人覺得特別難聊。應該是她自己發現的，畢竟很少會有男人在乎她好不好聊，多半只在乎願不願意上床。

「隨妳信不信囉。那我現在可以幫芒果剝皮了嗎？」帥男模話還沒說完就一手搭在她腰間，將高挺的鼻尖滑過她的脖子，停留在鎖骨的位置，深深地嗅聞著她的香氣。

璦玟緊張地吞了口口水，她其實特別喜歡帶有一點霸氣的調情。

他的鼻尖輕輕碰在她的肌膚上，她能感覺到那道碰觸沿著鎖骨到脖子，又從脖子繞到耳後，而迎面撲上的是他的香水味，木質調的沉穩又帶有淡淡甜味。

「打、開、囉？」帥男模往後站了一步，璦玟的洋裝就這樣被他給拉下來，只剩下那套刻意穿的白色蕾絲內衣褲，跟藏在長洋裝下的同色吊襪帶。

「哇靠。」本來以為自己會嚇璦玟一跳的他，反倒被璦玟裙下煽情的打扮給迷倒了。

看著對方又驚又喜的樣子，璦玟開啟被藏起來的騷貨模樣，往下掀開內衣露出乳頭，用手指捏了捏，擺出無辜的模樣看著他，對方也像飢渴的猛獸，抓著她的胸部大口舔拭，再輕咬吸吮。

很快，他們就從激情的前戲進到猛烈的抽插。但不知道是不是他們都特別投入，兩個人不斷不斷地接吻，忘情地撫摸對方，催情的氣氛是璦玟很少遇到的，高潮也一波又一波地來襲。

她以為是對方長得帥，心理的刺激感影響生理的快感，問題是對方含情脈脈的眼神，讓剛走出失戀不久的璦玟，徹底暈了船。

那晚睡到凌晨璦玟就醒了，她知道再待下去自己就又玩不起了，悄悄穿上衣服連道別都沒說就離開他家。

果不其然，那之後誰都沒有主動傳訊息，帥男模連問一聲怎麼回事都沒有，社群繼續一如往常地發帥照，而璦玟又回到那個無聊的上班族生活，只好再次答應那個被婉拒的男網友。

「太帥的還是容易昏頭，這種文青咖啡師應該就不會了吧？」璦玟邊喃喃自語，邊挑選假日見面的地點。

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