你硬舉的樣子，是我心裡最美的風景！

▲每次運動到一半，就能聞到他身上的汗水味，帶著熱氣，從皮膚浮出一層薄薄的汗水，順著他的額頭，流過臉邊。（圖／Shutterstock）

和Ｃ第三次見面是在健身房。

他答應要教我重訓，那時候我連運動的衣服都沒有，隨便穿了T恤和休閒褲就上場。他穿運動服的樣子很好看，緊身的褲子襯著他腿部的線條，屁股小又翹，胸膛結實，臉是很可愛的樣子。必須說這有點性別上的不公平，我是說，我一直看著他絲毫不會顯得太過分，而他很有禮貌，教我的時候未曾碰觸我的身體。

因為要運動的關係，我理直氣壯頂著大素顏，看他扛槓片，在我們交替訓練的時候換上換下；他原本說，我不用太累，要聊天要拍網美照都可以，我聽了覺得不甘心，我想變強，我要很認真練，後來隔天確實像身體被拆了一樣，疼痛到難以動彈。

每次運動到一半，就能聞到他身上的汗水味，帶著熱氣，從皮膚浮出一層薄薄的汗水，順著他的額頭，流過臉邊，他拿毛巾擦汗，後來熟一點之後，他也會幫我擦額頭的汗；我喜歡他站在我身後，看我做完每一個練背的動作，我們花好長的時間在健身房，運動之後選適合健身吃的晚餐，我總是告訴他我很累，可是每次還是乖乖到健身房報到。

他硬舉的時候，穩穩蹲下身體，大腿和臀繃得很緊，站起來時手臂因為抓著啞鈴而浮出漂亮的線條；我靠著牆，靜靜看著他，喜歡他放下啞鈴後，眼神變得柔和的樣子。

疫情這段時間我們分隔兩地沒有見面，我滑手機看以前健身房打卡的動態，想念他，也想念他的身體。

他其實是個嬌小的人，為了把自己練壯一點所以去健身房。第一次見到他裸身的時候，覺得他的臀部真是小又結實，肚腹的毛髮向下延伸，兩腿間一根硬挺的肉棒，我跪著溫柔幫他口交，含著飽滿的龜頭，他會伸手愛撫我的胸部和頭髮。

在我躺下的時候，他輕撫我濕潤的唇瓣，手指伸進小穴，我仰起頭呻吟，他親吻我的嘴唇，直到真的插進來的時候，全身又熱又酥麻，雙腿環住他的屁股，讓他頂進最深處，我撫摸他的背，吻他的額頭，此刻他身上也散發著熱氣，加快呼吸的時候，我能感受到他的心跳和氣息，總覺得光是抱他、吻他還不夠，即使他插進來，我還想要更多更多：記住他用力抽插時身體的線條，肌肉用力的位置，汗水浮出皮膚的觸感，抱著我時手掌托著我背部的力道。當我這麼想的時候，就感覺高潮即將來臨，他在我上面動作，讓我興奮敏感不已，不斷湧出淫水，沾濕我們的下體。

我們不知道什麼時候可以再到健身房。這段時間，有點沮喪有點苦悶，連見一面都變成很奢侈的事。

「跟疫情比氣長。」Ｃ這麼說。我們靜靜地等。

內衣的一角 – 黛西 Daidai