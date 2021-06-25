從同學、朋友，變成砲友

▲直到陽光穿透窗簾、Morning Call 的鈴聲響起，我們在起床前再度「享用」彼此一回。（圖／Shutterstock）

文／Denny

頂著近 40 度高溫，在曼谷為期兩天的拍攝工作，終於告一段落。入夜後由朋友領路，我們穿梭在 150 公尺長的 Soi Cowboy 牛仔巷，遊覽女郎沿街攬客的風光，再步行 20 分鐘到 Nana Plaza 娜娜廣場，選了間成人酒吧，要開開眼界、體驗在地獨特文化的熱情。

「牛仔巷的 A 女摘下我的帽子，就跑回店門口對我招手，留我傻愣在路中間」

「娜娜廣場的 B 女跨坐在我大腿搖擺，朋友開著玩笑問我要不要帶出場？」

坐在駛回民宿的計程車後座，我的手指在手機螢幕上飛速按著，想要把在這的經歷，全都分享給 N。

/

N 是我的高中同學，其實在學時，我們就只是最普通的那種朋友，畢業後更是鮮少聯繫，直到出了社會，不約而同回到台南工作，才又偶然搭上線。

「所以你有把 B 女帶出場嗎？快去做國民外交、文化交流！」

「沒有，來工作順道窮遊的，口袋空空，而且朋友在好嗎？」

「哈哈～很好奇她長什麼樣子、你可不可以耶？」

「她…我不確定，但如果是妳，我應該可以」

「你確定？」N 留下一個意味深長、帶有笑容的表情符號給我。

/

回到台南的第二個早晨，收到 N 傳來的訊息。

「曼谷回來不用調時差吧，晚上吃頓飯？」

「可以，時間地點給我，順便拿紀念品給妳」

睽違五年不見，除了碰面時笑著彼此都變腫了一圈，相處上倒是和當年在教室裏同樣自然，只不過閒聊的話題，不再是課業、誰和誰曖昧，而是誰結了婚，誰離了婚，誰的事業頗有成就。

既然聊到感情，N 便毫無保留的，分享她近兩年來的「漁場管理」心得，說男人和雞蛋一樣，不能全部放在同一個籃子，要分散風險、分區經營，多給自己一點選擇。

「那我算是其中一隻魚嗎？」我問道，N 笑而不語。

/

回程時 N 坐在副駕駛座，望向窗外，看似不以為意的問了句。

「所以…我，你可以喔？」

「嗯哼」

「那如果我們發生什麼事，你會跟其它人說嗎？」

「我一直以來都滿低調的吧？」

「那…走吧？」

進到旅館房間裏，心情頓時有些複雜，縱使心裏已經盤算過幾次，不過從原本的同學、朋友關係，漸漸走到這一步，想來其實還滿奇妙的。

兩瓶啤酒下肚後，高中時期藏在白色制服底下，令人充滿遐想的胴體，此刻在我面前一覽無遺，在微醺的狀態中不知纏綿了幾回，兩個人便各自睡去。直到陽光穿透窗簾、Morning Call 的鈴聲響起，我們在起床前再度「享用」彼此一回。

/

「比較喜歡起床後那一次，感覺不錯」是 N 傳來的訊息。

「請問客官滿意嗎？有什麼需要改進的？」我回覆。

「尺寸沒有特別大，不過技巧完勝」

我和 N 之間，除了同學、朋友，從此多了一層砲友的關係，平時我們依舊閒聊，聊工作、聊生活、聊減肥進度，一切都和往常相同，只不過在性慾作祟時，「吃宵夜」成為我們給彼此的暗示。

/

這樣的關係，只維持了四個月便劃下句點，N 搭上飛往英國的航班前，開玩笑的說道「又要重新經營一座漁場了」。

不過誰也沒想到，N 的這座新漁場還沒搭建完，她就遇見一個在 BBC 工作的真命天子，穿上了白紗，從此久居倫敦。

此文章為 Podcast 《Shout Out Sex | 無性不談》之 Ep.27 朋友約不約？ Feat.圈圈 聽後感。

想聽更多 Ep.27 朋友約不約？ Feat.圈圈 詳細、生動的內容？

不要錯過 Podcast 節目「 Shout Out Sex—無性不談 」，或是 逛逛官網 ，開啟你對於性愛世界的探索吧！