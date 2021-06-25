舊愛重逢的一夜激情，再溫存一下就好

▲我的眼角濕濕的，但忍住了眼淚。（圖／Shutterstock）

多久沒聯絡了？我已經記不得上次見面是什麼時候。情感糾葛斷斷續續兩三年，終究還是分手了。說不愛，也沒有，不過就是因為遠距離很難維繫關係。沒有爭吵和衝突，兩個人冷靜得不像話。我只記得我在電話裡說：「欸～我累了。不然，我們分手吧？」你回了句：「嗯，也好。」

我一直以為你這麼冷靜可能是另有對象了，不要等日後難堪，我也不想再追究糾結，那就這樣放手吧！但掛上電話，我還是大哭了一場，一口氣把冰箱裡的啤酒全喝光。再也不要談遠距離戀愛了！我對自己這麼說。如果你真有新歡，我可能會多恨你一點，可是沒多久我就從共同朋友那聽說你加倍努力地在工作，幾乎斷了各種社交聚會聯絡，社群上的感情狀態一直掛著單身，也沒見你和哪個女人親近過。

為了讓自己不再想你，某一天我就在各種社群媒體上，將你刪除好友，同時封鎖了你。分手之後，我有過一兩段小浪漫的愛情，維持的時間都不久，心裡好像有一塊，空在那裡。

不預期的一通電話，又把你帶來我的生活裡。聽到你的聲音，我無法形容我當下既激動又要故作淡定的情緒。

「我來台北出差，明天就要離境了。有沒有可能見個面？看妳在哪我去找妳，或是我發個地址給妳，是我今晚住的酒店。」

我去見你了，我的前男友。是因為知道你還留著我的電話號碼所以感動，或是好奇現在的你是什麼模樣？總之，我想再見你一面。我覺得當年電話裡提分手是很遺憾的，我想當面再看看你，畫下一個美好的句點。

循著你給我的地址和房號到了你下榻的酒店，按了門鈴不一會兒門就開了。一進房間還沒寒暄就被你拉進懷裡，隨手關上房門。不等我開口，吻了我的唇，舌頭探進我的口腔濕潤地和我的舌頭糾纏，在我還來不及好好看看你的時候。吻到我喘不過氣才放開我，我端詳你比以前消瘦了，身上的氣味似乎是剛洗過澡，髮型好像和過去差不多，眼角的細紋變深了。

這是想念嗎？我不確定。你就像交往時很久才見一次面那樣的，特別地熱情，只是這次相見卻是在斷聯很久以後。因為太久沒見，一點陌生感反而令人緊張興奮。直接脫開我的洋裝，脱下我的高跟鞋，把我放倒在床上。我沒有拒絕你，一切順著你的動作和當下的情境，讓你繼續脫掉我的內衣、底褲，吸舔搓揉我的雙乳，再次佔有我濡濕緊實的禁地。

「什麼時候的班機？」

「明天下午五點。」

「你……為什麼找我？」

「因為以後應該不會再來台北了，這裡的營業據點年底就要收了。」

「我是你在台北最後想要見到的人？」

「我每次來也只想要見妳啊！以前不都是這樣？」

我靠在你身上，心想你是不是也一樣覺得見了面才是最後的道別？

我的眼角濕濕的，但忍住了眼淚。

「住一晚再走？」你揉了揉我的頭髮。

「可以。你為什麼沒問過，我願不願意跟你走？」

你笑了：「我幹嘛問？因為不可能啊！」

我也笑了。

我們好像都過了那個為愛奮不顧身的年紀，讓我再溫存一下，就好。

到這裡找艾姬……

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