漫長的疫情，像是對我們偷情關係的惡作劇

▲他有獨立辦公室，把她帶進去吻，手指沿著大腿內側。（圖／Shutterstock）

這是我前同事Ｃ的秘密。

她和主管偷情一年多，偶爾大膽在公司親熱；他有獨立辦公室，他把她帶進去吻，手指沿著大腿內側，摸進濕潤的唇瓣，在小穴裡激烈愛撫，好幾次她就這樣高潮，帶著發燙的臉頰回到座位，若無其事和同事說話，下體依然潮濕，這是她覺得最刺激的後戲。

下班後她到路口等，主管把她載進旅館，他讓她去洗澡，自己卻不為所動，西裝筆挺坐在床上。她裸身走出來，躺上床，男人壓上來，高級的衣料磨蹭她的乳房和下體；男人喜歡這樣，要她臣服於他。

她趴著讓他愛撫小穴，太激烈的時候她不小心失禁，流出的淫水把床單浸濕一片，她覺得有點羞恥，他卻說她很美，她覺得自己的雙頰好燙。乖乖聽話張開雙腿，他插進來的時候她叫出聲音，抓著他的衣袖，縮起身體，他奮力抽送，頂到她最敏感的深處，讓她難以控制自己……，高潮淫叫和分泌的淫水，他總是讓她無法控制自己的情感，也讓她無法掌控自己的身體，只能隨著激情的起伏走。

三級警戒之後，他一直到六月中旬才聯絡她。

「我以為你不要我了」她不確定現在適不適合生氣，但是他的冷淡加上疫情的苦悶，她忍不住。

晚上我去找妳。他回傳訊息，讓她稍稍安心。

他們的底線是，她從不過問他和妻的關係。像是「你們是不是感情不好？」、「你對老婆膩了嗎？」，相反地，作為第三者，她必須接受他們的婚姻事實，她也收過妻買來慰勞同事的禮物，大家都說主管跟妻很配，妻很纖瘦，身上掛著昂貴的衣服和包包，笑的時候肩膀輕輕顫抖。

她很難不去想像主管與妻子做愛的樣子。

都快午夜他才開車來，見到她卻下車，說要牽手散步。她像小貓一樣依偎過去，因為戴著口罩所以不能吻；今天的他不像平常在公司穿著正裝，只是簡單的Ｔ恤短褲，頭髮亂得像剛起床，她踮腳揉揉他的頭髮，輕撫他的耳朵，好想好想你，差點要跟你分手。

我只是在家防疫啊，他輕描淡寫，而且開會有聽到妳報告，覺得妳精神還不錯。

我哪有……？她心想，可能他說的是對的。她其實可以沒有他，只是她還想再沈溺一下下。

他們後來在車子的後座做愛，下車時他從車廂拿了一束花和一些點心。隔天視訊會議，她把花擺在身後，讓他看到。

疫情是對他們偷情的惡作劇，無傷大雅。她覺得，有他很好，沒有也無所謂，再讓自己不道德一次。

內衣的一角 – 黛西 Daidai