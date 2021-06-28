▲「我覺得30歲的女生知道自己喜歡什麼，可能經歷比較多，我喜歡成熟心智的女生。」（圖／Shutterstock）

都會情慾故事輯(10)-他說「三十歲的女生最美最性感」，然後我們上床了

在我剛滿二十歲的時候，會覺得老娘終於是大人了。

滿三十歲的那一天，覺得自己真的有年紀了，不再喜歡夜店，反而喜歡去能好好聽歌小酌的酒吧，消費高點也沒關係，追求生活的質感變成第一考量，對於「性」也是，明確知道我喜歡什麼體位、不喜歡被顏射，對於沒感情的男生，一律不給親嘴。

後來網路上聊了一個還不錯的男生，他剛滿27，金牛座，小我幾歲，但我們看起來差不多，也就不那麼執著年紀的差距了，他說他之前都跟年紀小的女生聊天，覺得很無趣，反而是年長的女生他比較感興趣。

「我覺得30歲的女生知道自己喜歡什麼，可能經歷比較多，我喜歡成熟心智的女生」

「我經歷很多沒錯，但我還是很幼稚喔哈哈」

「沒關係，能成熟又能幼稚，這樣剛剛好」

「怎麼樣，有興趣來睡我旁邊嗎」

「地址來啊」

原本以為是瞎說的，他真的來了。

本人長得高，鼻子又挺，奇怪了，這種酷酷的男生不是假單身就是愛玩的渣，他一出現，就用好看的手幫我的頭髮塞耳後，他說我露出清秀的臉龐看起來更漂亮。

30歲的女生，做愛時，更能明白如何讓自己高潮，敏感的地方在哪，我能很明白的說出需求，我喜歡男生幫我舔的時候一邊揉我的奶頭，因此，我先問他會不會幫女生口，他說他很厲害，我才給了地址。

他很紳士的先借了浴室沖澡，不會一股腦就躺在床上等著要女生服務，所以我先給了他好評，等到我沖完澡，頭髮有點濕的時候，他拿起書桌上的吹風機，就開始自己幫我順頭髮吹頭髮，說真的，這舉動會瞬間幫他加超多分，雖然目前看不出來是真的體貼還是為了打炮在演戲。

等到躺在床上的時候，他先是跟我聊天，再牽起我的手，再慢慢的吻我，速度很剛好，不會太快，他越慢，我就想快一點，快點摸我！

他搓揉胸部的頻率恰到好處，時而溫柔時而粗暴，溫柔的時候我覺得我非常有感覺，光摸個胸部我下面就濕透了。

「你摸得我好想要」

「我摸摸看濕不濕」接著他把手指放到陰唇外面，他一下子就感覺濕潤了

沒詢問我可不可以，就直接把中指放進去，而且放得越來越深…

「我好喜歡這樣，這樣好舒服，我想要你舔我這邊」

30歲的女生直接說出自己的喜好，很正常吧？

「我就是喜歡說出自己想要什麼的女生」

他一邊用中指插入一邊舔著我的奶頭，這種讓人放鬆身心的事情，怎麼能放過，我現在只差還沒對他說「拜託狠狠的幹我吧」

等到我快受不了的時候，拚命的扭著身體，他大概也知道怎麼回事，轉過身快速戴好保險套，立刻回到我身邊，第一動作不是插進去，而是先回來親我，再慢慢放進去，靠，很可以耶！

最後，他對我讚賞有加，一直想保持聯繫，他覺得我是個身心都美得恰恰好的女生，這樣的女生他很難不追求，雖然我們一開頭就先以「性」過招，不過先培養好床事的默契也是不錯的。

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