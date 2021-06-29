房中事─窺，慾(9)

▲這一次，這個女人就在他的屋子裡，就在他的浴室裡沐浴……（圖／Shutterstock）

他牽著她的手來到路邊站牌，打電話重新招了計程車，沿途上讓司機唸著不該跟女朋友吵架、欺負她，讓她哭得這麼悽慘，男人還是要多讓讓女人……

他只是不發一語的任個陌生人碎念回市區，而她眼裡滿是歉意。下了車，回到華廈大廳，她不禁問：「你剛剛……為什麼不澄清我們的關係？」

他瞟了她一眼，從口袋掏出鑰匙，「妳認為當下那種情境解釋會有用？」

她一頓，「抱歉，是我不夠實際。」他說的對，世界上有很多誤會，不是澄清別人就會相信……

「那個……」她不安地絞著手指，又說：「房東先生，租屋處的鑰匙我、我放在包包裡……然後……」留在那個男人車上了。

最後一句話沒說出來，他卻聽得很明白。「我也不奢望那種狀況下的妳能留什麼東西在身上。」

他拉著她進了電梯，眼周的肌膚很緊繃，仍處於青筋暴跳的狀態。

其實他很想把這個女的給留在山區，或者嘲笑她的愚笨，但他最後做不到。

「所以……？」她小心翼翼地探問。

「妳不介意的話，就在我這住一晚。」電梯門滑開，他來到自己的公寓前，開了門鎖。

她熱淚盈眶地哽咽：「謝謝你收留我。」

聽著這話，他忽然嘴角微揚，「聽起來很像收養某種小動物。」

她破涕為笑，「是啊，大概類似收養了一隻浪貓。」

她跟著進了公寓，瞧了瞧四周，看得出是個單獨男性的住所，但整理得很整齊。「你一定有潔癖。」

「既然妳發現了，就趕快給我去洗澡。」他嫌惡地說著，從房內拿了寬鬆的T恤及鬆緊帶運動褲給她，「試試看，褲子能套就套，不行就算了。」

她道完謝，踏入浴室，處在客廳的他，拿出威士忌配上冰球，啜飲著濃烈的酒水，他的腦海卻浮現了自己每晚佇立在窗前所看到的「美景」。

而此刻，依稀的嘩啦嘩啦水聲，真切的提醒著他，這一次，這個女人就在他的屋子裡，就在他的浴室裡沐浴……

也許是被方才在山區的的野戰景象刺激到，也許是酒精作祟，他癱坐在沙發上，視線隨著烈酒開始模糊，他似乎看見了赤裸著身軀的她，挺著背脊站在花灑下，沖洩去自己身上的泡沫……

白皙的肌膚隨著泡沫流瀉滿地，一寸寸露出獨屬於女人性感的S曲線，彎弧的脊椎下方是挺翹的臀部，她正仰著頭，沖洗自己的長髮，飽滿富有彈性的乳房，隨著她的雙手撥弄髮絲而輕輕顫動彈跳……

她敏感的粉色乳尖讓水絲濺得硬挺，私密處的捲曲毛髮讓水流一滴一滴洗淨先前性交的噁心氣味……

他的鼻梢飄來淡淡的香氣，而這是他一貫熟悉的沐浴品氣味……

她，正沾染著他的氣息。

《下週待續》

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