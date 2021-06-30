線上約愛｜文青咖啡師(上)

▲他們也總算在拍照的話題上找到一些好感。（圖／Shutterstock）

「這間新開的咖啡廳如何？」剛好璦玟想去打卡踩點，就把那間有點遠的咖啡廳IG傳給阿奇。

璦玟突然想到她連怎麼叫那個帥男模都不知道，只記得社群上的英文名字。

但現在也沒差了。

阿奇的檔案資訊不多，寫了喜歡的電影，《戀夏500日》、《重慶森林》、《藍色大門》、《單身動物園》，跟一行應該是法語的文字，照片則是在矮房子旁的背影照，後面幾張都是不明所以的照片。

璦玟著迷這類型的男生，總覺得和他們談戀愛應該比理工宅有趣多了。

是呀，阿奇細膩浪漫的個性，是不太像一般的直男，這也是璦玟想要的。

她心裡其實是期待遇到一個特別的男孩，也懂得她的特別，兩個人能夠有一段老派的曖昧，成為老派的戀愛，然後就這麼一起到老。

到了見面那天，璦玟一如往常穿上黃色洋裝，還帶著一顆愛文芒果想給阿奇。

她暗自希望能像那顆芒果一樣，成為這個文青咖啡師的禮物。

「這個愛文芒果給你。」璦玟把芒果裝在一個紙袋裡遞給阿奇，還有些緊張的阿奇有些不知所措，尷尬地收下。

「其實我…對芒果過敏。」阿奇講話講到頭都低下去了，讓璦玟更不知道要收回還是說些什麼。

「嗯…你可以給同事吃啊。那是我爸媽特地訂的，真的很好吃。」她覺得這是一個不祥的預兆。

「好，謝謝。」阿奇把芒果放到腳邊，再從腳邊的包包拿出一台底片相機放到桌上。

「既然你不吃芒果，你怎麼還會跟我聊天？」

「我沒有想那麼多，而且能聊天的女生不多啊，有就聊看看。」阿奇的回答讓璦玟覺得失望，她以為會得到什麼有趣浪漫的回答。

「我可以拍妳嗎？」阿奇拿起桌上的相機問璦玟，他們也總算在拍照的話題上找到一些好感。

阿奇是一個很容易猶豫不決的人，點餐猶豫不決，回訊息猶豫不決，回答璦玟的問題也猶豫不決。

璦玟是一個思緒很快的人，總能清楚知道自己想要什麼，下一步要做什麼，還能想到更多的怪點子。

除了在面對異性的時候，她反而會想得太多，像是她覺得跟阿奇搞不好是互補的關係，這樣更適合談戀愛。

見面的時間很短，阿奇還趕著去店裡上晚班。

「妳願意等我下班嗎？」阿奇圓眼鏡下的臉頰發紅，璦玟發現機車有兩頂安全帽，好像猜到阿奇的計畫了。

「可以啊，我今天都沒事。那你可以順便載我回到市區嗎？」璦玟先開口了，她怕對方會扭捏很久，又怕那頂安全帽不是為她準備的。

「好啊！還是妳要來我上班的店裡？」阿奇馬上轉身拿起安全帽，那頂安全帽看起來一段時間了，璦玟想著他是不是常常會需要載人呢？但她還是跟著到阿奇上班的咖啡廳。

是一間連鎖的咖啡廳，不是賣手沖咖啡跟自製甜點的那種。

璦玟又失望了，但她覺得阿奇是個好人，至少不會像帥男模那樣玩世不恭。

等到阿奇下班，他們騎著機車穿梭在台北的小巷子，然後上了橋，下橋反而更加繁華熱鬧。他們買了宵夜，璦玟就這樣跟著阿奇回到他住處，一間重新裝潢過的獨立套房，白色的牆上貼了很多電影海報，桌上的筆電旁放著衛生紙。

「我們今晚不會發生關係吧？」璦玟這種問法對阿奇來說，是一種告知而不是詢問，所以阿奇也用一貫羞澀靦腆的態度同意了。

《下集待續》

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