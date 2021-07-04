「你進來了嗎？」不確定又難以啟齒時，該怎麼辦

欣西亞老師您好：有個難以啟齒的問題想請教您。最近跟男友性行為時，我發現我完全沒有感覺，不知道對方有沒有「進來」，我不敢問只能當作有，可是我又覺得：如果真的沒有進去，我還這麼演戲，那對方一定會覺得我演好演滿，不是真心的。好像不管什麼姿勢都無感，他可能也這麼認為，我其實擔心自己是不是太鬆了？之前的男友尺寸很大，所以我很有感，這會影響到我之後跟尺寸小的男生的感覺嗎？

這則苦主提問包含了三個問題，讓性諮詢治療師欣西亞帶著大家來一一破解，一一回答。

首先，做愛不知道男人的老二是否有進來的時候，禮貌請教：「請問，您進來了嗎？」絕對不是最佳答案，因為一旦問了，若對方當真在妳體內，還正猛力抽插放送，男人絕對不會覺得是自己的問題，反而會先發制人地說：「我早進來了啊，只是妳的洞太大，聽！連講話都聽得到回音哦～」伶牙俐齒的女人被惹惱了，恐怕也會嗆聲：「不是吧，我看是你家具太小所以裝不滿吧？」然後來個互相傷害。一般來說，若隱約覺得老二沒進來，最直接的方式就是用眼睛偷瞄偷看，假使他真有插對地方，那麼沒fu的起因，很可能有兩種：一是苦主所說擔心自己太鬆，二是男人老二硬度不夠。

不管男人和女人都會害怕陰道鬆弛，因為那會影響到自身的性福指數。江湖上謠傳若女人的性經驗豐富，會增加陰道被捅鬆的機率，其實這根本是荒謬的迷思。陰道鬆弛常見的起因為「懷孕」、「肥胖後迅速瘦身」：主因為骨盆底肌肉長期被撐大，失去該有的彈性，進而引起陰道壁鬆弛，以及「年紀增加」：荷爾蒙下降及膠原蛋白流失，會使陰道黏膜變薄、萎縮、乾澀、失去彈性，「地基下陷，陰道空腔相對比較大」。假使苦主沒有上述條件，從椅子上突然起身、爬樓梯、打噴嚏，做這些突然變換姿勢的動作時，也沒有漏尿的情況，那實在不必太過擔憂。

於是，就來到苦主提到的最後一個問題：之前交往的男友尺寸很大，所以我很有感，請問這會影響到之後跟尺寸小的男生在一起的感覺嗎？男人的老二尺寸有長有短、有粗有細，如果功夫到位，也很懂得在前戲時取悅女生，在使用上幾乎不太能察覺異樣。若要嚴格比較是否有感，除非真的是天壤之別，15公分 VS 3公分的差距，我覺得那只是跟女生「用不用得上手」以及「用不用得習慣」有關，很可能前任很了解苦主的身體密碼，一上床就能精準劃到重點，對於全身上下的敏感帶都瞭若指掌，以致於讓苦主特別有fu，而現任男友還在熟悉妳的身體，再加上剛開始交往做愛不免緊張，擔心無法取悅妳或達不到妳的要求，甚至，他知道妳的前任是綠巨人浩克尺寸，內心不免蒙上陰影，患得患失，反而讓小老弟硬不起來。

人跟人之間的默契要培養，性愛裡的化學反應也需要磨合，建議苦主先不用在性愛初期就定男友生死，在床上多鼓勵多引導，搞不好仍然會有火樹銀花的燦爛高潮哦！

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